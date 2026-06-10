Challenger 100 Bratislava 2026: bene Cinà, è ai quarti

Prosegue il percorso di Federico Cinà al Challenger 100 di Bratislava 2026. Il palermitano, tornato in campo in Slovacchia dopo l’esordio in carriera nel main draw di uno Slam al Roland Garros (secondo turno), si sbarazza della testa di serie numero 3 del tabellone Jan Choinski (n.101 ATP) con il punteggio di 6-1 7-5 in 1 ora e 28 minuti per accedere ai quarti di finale. Un’ottima prestazione dell’azzurro, in grado di prendere le redini sin dai primi punti e chiudere il primo parziale in meno di mezz’ora di gioco. Più equilibrato, invece, il secondo set con Cinà costretto ad annullare 5 palle break, bravo poi a strappare il servizio al britannico nell’undicesimo game e a chiudere in quello successivo.
16esima vittoria in stagione per Federico che in questo 2026, oltre al già citato esordio nel tabellone principale di uno Slam, ha alzato il suo primo titolo Challenger della carriera, nel 75 di Pune in India, al quarto tentativo dopo le 3 finali perse nel 2025. Al prossimo turno, il numero 238 del mondo se la vedrà con il vincente della sfida tra il ceco Zdenek Kolar, testa di serie numero 6, e la wildcard slovacca Lukas Pokorny, numero 605 del ranking.