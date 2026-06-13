Challenger 125 Ilkley 2026: Romano si ferma in semifinale ma avrà un nuovo best ranking

Purtroppo per Filippo Romano, la seconda semifinale del Challenger 125 di Ilkley 2026 è andata secondo pronostico: in finale ci va Jacob Fearnley con un 6-3 6-7(4) 6-4. Il ligure si potrà tuttavia consolare con l’ennesimo best ranking del suo 2026 alla posizione 298.

IL MATCH

Per entrambi i giocatori si trattava della seconda partita del giorno a causa dei ritardi per pioggia in settimana. Dopo un inizio a favore dell’ex numero 49 del mondo, la partita si è equilibrata grazie al livello di Romano, che ha saputo gestire meglio il vento. Il terzo set è poi stato una lotta contro le condizioni di gioco, vinta di poco dall’inglese.

Fearnley si giocherà il titolo contro Yunchaokete Bu. Per farlo, dovrà essere il primo giocatore della settimana a strappare un set al cinese.

CRESCITA CONTINUA

Raggiunta la terza semifinale dell’anno e della carriera in singolare, l’azzurro prenderà posto nella top 300 per la prima volta.

Ancora una volta Romano ha dimostrato il suo livello sulle superfici veloci, grazie a una serie di caratteristiche che l’avevano infatti spinto a privilegiare il doppio nella primissima fase di carriera. Gran servizio e gioco dentro il campo, è così che è partito dalle qualificazioni per battere quattro giocatori più in alto di lui in classifica qui a Ilkley.