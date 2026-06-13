Challenger 125 Nottingham 2026, Nardi al turno decisivo delle qualificazioni

Luca Nardi stacca il pass per il turno decisivo delle qualificazioni al Challenger 125 di Nottingham 2o26. Esordio positivo sull’erba londinese per il classe 2003 di Pesaro che si è imposto in rimonta sul numero 694 del mondo Oscar Weightman con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo poco più di due ore di gioco.
Reduce dalla sconfitta al debutto nel Challenger 125 di Ilkley, la testa di serie numero due del tabellone cadetto se la vedrà con il vincitore del derby britannico Brady-Hussey per conquistare un posto in main draw.