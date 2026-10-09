Cobolli, il padre Stefano interviene dopo gli insulti social: “Ci sono tante persone che potrebbero soffrirci”

La sconfitta contro Adrian Mannarino al Masters 1000 di Shanghai rappresenta un risultato deludente per Flavio Cobolli, reduce da un periodo complicato dopo l’eliminazione al torneo di Pechino, arrivata il 1° ottobre per mano di Roman Safiullin. Un momento difficile sul piano sportivo, che può capitare a qualsiasi atleta, ma che non giustifica gli attacchi ricevuti sui social. Poche ore dopo la partita, infatti, i profili social della famiglia Cobolli sono stati presi di mira da alcuni hater. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio particolarmente grave pubblicato da una ragazza, che ha spinto il padre del tennista azzurro a intervenire attraverso una storia su Instagram.

Il padre di Flavio Cobolli, Stefano, ha affidato sulle proprie storie Instagram una riflessione sugli attacchi ricevuti sui social, spiegando di aver spesso preferito cancellare i commenti offensivi senza dar loro troppo peso, nonostante siano numerosi. “Di solito cerco di cancellare senza dar peso a questi commenti, che sono tantissimi. Ma qualcosa bisogna fare! Forse eliminare i social? Sicuramente è una soluzione e ci penserò. Per il momento mi sento ancora di contrastare, se possibile, questa piaga”.

Nel suo messaggio ha poi rivolto un appello ai genitori, invitandoli a prestare maggiore attenzione al comportamento dei propri figli online e all’utilizzo dei social network. “Mi auguro che questo messaggio arrivi ai genitori e dei tanti ragazzi che utilizzano questo strumento in malo modo”, ha scritto, sottolineando come gli attacchi possano avere conseguenze diverse a seconda di chi li riceve. “Noi siamo forti, siamo sportivi e superiamo ostacoli ben più grandi di un commento Instagram, ma ci sono tante persone che potrebbero soffrirci e non è giusto! Quindi, cari genitori, diamo un occhio a quello che fanno i nostri ragazzi anche sui social. Secondo me è importante”.

Infine, il padre ha voluto dedicare un pensiero al figlio, reduce dalla sconfitta contro Mannarino a Shanghai, ribadendogli il proprio sostegno: “Bravo Fla, hai lottato e hai dato tutto. Testa alla prossima”.