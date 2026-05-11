Internazionali d’Italia 2026, Landaluce: “Non ho nulla da perdere. Quarti di finale? Sono a portata”

“Sono molto contento. È una settimana particolare in cui entri come lucky loser, fai una buona partita nelle qualificazioni ma poi perdi. Due giorni dopo ti danno l’opportunità e, per di più, passando con un bye. Ho avuto un sacco di fortuna e sono superfelice di come sto giocando”. Da lucky loser agli ottavi di finale. Il cammino di Martin Landaluce agli Internazionali d’Italia 2026 è più vivo che mai e, dopo il ripescaggio in virtù del forfait di Valentin Vacherot, l’iberico sembra rinvigorito e pronto a spingersi fin dove neanche lui poteva aspettarsi.

In zona mista, dopo la netta vittoria contro Mattia Bellucci per 6-4 6-3, lo spagnolo ha sottolineato come sia riuscito a trovare, dai propri errori, la forza per non abbattersi e sfruttare al meglio il ripescaggio: “Mi continuo a ripetere che non ho nulla da perdere, è un’opportunità che mi è stata data e che non dovevo avere, quindi gioco senza alcun tipo di pressione. Vado lì per godermela. Dopo aver perso nelle qualificazioni ho cercato di cogliere l’opportunità. Ho guardato la partita che avevo perso e ho cercato di migliorare gli errori che avevo commesso”.

E, nonostante Martin preferisca il cemento, anche sul rosso stanno arrivando ottimi risultati: “È una stagione in cui voglio migliorare, voglio fare sempre meglio perché credo che il mio livello possa essere buono anche sulla terra. Lo sto dimostrando, sono i miei primi ottavi e i quarti sono a portata. Il cemento è sempre stata la mia superficie migliore, ma il mio obiettivo per quest’anno era migliorare sulla terra. Penso di poter ottenere ottimi risultati, il mio tennis è in un buon momento”.

Una stagione concreta, ricca di miglioramenti, accortezze e una nuova maturità pronta per toccare il culmine a Wimbledon, da sempre torneo preferito dello spagnolo: “Dopo aver vinto l’US Open a 16 anni ho iniziato il circuito professionistico e mi hanno insegnato molte cose. Ho deciso che in questo primo anno avrei migliorato in ogni area piuttosto che pensare ai risultati. Wimbledon è il mio Slam preferito, il mio torneo preferito in assoluto. Sarà la mia prima volta nel tabellone principale e cercherò di godermela, di stare con la famiglia e giocare il mio miglior tennis”.