Kyrgios, la positività alla cocaina e il mea culpa: “Sono profondamente deluso da me stesso”

Dopo essere risultato positivo alla benzoilecgonina, metabolita della cocaina, in un controllo antidoping effettuato il 22 giugno durante l’ATP 250 di Maiorca, Nick Kyrgios ha confermato personalmente la notizia attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Una vicenda confermata dallo stesso Kyrgios sui suoi profili social. Il tennista australiano ha scelto di parlare direttamente della positività, assumendosi la piena responsabilità per quanto accaduto: “Volevo che lo sapeste prima da me. Di recente sono risultato positivo alla cocaina a un test antidroga a Maiorca. Ho commesso un errore gravissimo e me ne assumo la piena responsabilità”, ha scritto Kyrgios, aggiungendo di essere profondamente deluso da se stesso. L’australiano ha poi rivolto le proprie scuse ai fan, alla famiglia, agli sponsor e soprattutto ai ragazzi che lo seguono, riconoscendo l’importanza dell’esempio dato da un atleta.

Nel suo messaggio, Kyrgios ha anche parlato del periodo difficile attraversato negli ultimi due anni, segnato dagli infortuni e dalle difficoltà nel tornare ai livelli desiderati: “Gli infortuni degli ultimi due anni hanno pesato enormemente su di me, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è riuscito a fare ciò che la mia mente si aspettava, e accettare di essere ormai vicino alla fine della carriera è stato più difficile di quanto avessi mai immaginato”.

Il tennista australiano ha quindi raccontato quanto sia stato difficile confrontarsi con l’idea di lasciare il tennis, lo sport che ha segnato tutta la sua carriera: “Ho sempre detto di non aver scelto il tennis: è stato il tennis a scegliere me. Ma lasciar andare qualcosa che è stato tutta la mia vita è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi sono sentito impotente e solo”. Kyrgios ha però ribadito di non voler utilizzare le proprie difficoltà come giustificazione: “Nulla di tutto ciò giustifica quello che ho fatto”.

Infine, l’australiano ha spiegato di voler utilizzare quanto accaduto come un punto di svolta, annunciando un periodo di 28 giorni lontano dai social media e dalla vita pubblica per ritrovare il proprio equilibrio. “Mi dispiace; lavorerò su me stesso e tornerò più forte”, ha concluso Kyrgios.