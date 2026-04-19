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Masters 1000 Madrid 2026: ecco Sinner (VIDEO)

Redazione
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Jannik Sinner a Miami nel 2026
Jannik Sinner - Foto hoo-me.com/MediaPunch/Shutterstock

Jannik Sinner a Madrid. Il numero uno del mondo è arrivato nella capitale spagnola, dove lunedì 20 aprile si svolgeranno i Laureus Sports Awards 2026 e dal 22 aprile partirà il Masters 1000 su terra battuta. Arrivato al circolo l’altoatesino, che scenderà in campo a breve per la sua prima sessione di allenamento sul centrale con Tiago Tirante.

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