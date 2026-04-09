Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Vacherot fa la storia, batte Hurkacz e vola ai quarti

Quando vede la dicitura “Masters 1000” accanto al nome di un torneo, si accende qualcosa in Valentin Vacherot e, a casa sua, a Montecarlo, non poteva essere diverso. Il monegasco, dopo aver superato Lorenzo Musetti nel turno precedente, ottiene il successo anche negli ottavi di finale, in una partita con più di qualche scambio mozzafiato ai danni di Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-4.

Le aspettative nei confronti di una partita tra due grandi servitori su terra battuta erano basse alla vigilia, ma il monegasco e il polacco hanno regalato agli ultimi appassionati rimasti al Montecarlo Country Club una partita divertente e ricca di emozioni che, senza ombra di dubbio, il tennis del Principato non dimenticherà facilmente. Vacherot, infatti, diventa il primo monegasco di sempre ad accedere ai quarti di finale del torneo di Montecarlo, fase in cui domani, nell’ultima partita in programma sul Court Ranier III, sfiderà l’australiano Alex de Minaur.

L’OTTAVO DI FINALE

Pronti, via, e possono subito sorridere i tifosi di casa, che vedono Vacherot andare avanti 4-0 nel primo set, con un Hurkacz in chiara difficoltà al servizio, colpo con cui costruisce la maggior parte del suo tennis. La situazione, però, si ribalta molto rapidamente, con il polacco che inanella una serie di ben cinque giochi consecutivi, recuperando due break di svantaggio e portandosi addirittura a due punti dalla conquista del primo parziale durante il decimo game. “Servitori”, però, si sa, chiamano “tie break” e, nel rush finale del set, a spuntarla è Hurkacz, il quale, nonostante un inizio complicato, merita di passare avanti. 7-6 per il polacco.

A inizio secondo set la musica non sembra essere cambiata e Vacherot, con la testa ancora alle opportunità sprecate nel parziale precedente, concede due palle break in apertura. Un dentro-fuori che, però, ridà coraggio e tennis di qualità al monegasco, il quale riesce a salvarsi. Complice qualche errore di troppo, però, Hurkacz si offre al suo avversario che, a metà set, conquista il break e va a chiudere rapidamente per 6-3.

Vacherot, sulle ali dell’entusiasmo e con un pubblico non numeroso ma pur sempre caldissimo, inizia il parziale decisivo salvando una palla break, esattamente come in quello precedente, portando l’inerzia dalla sua parte. Tra scambi lunghissimi e colpi spettacolari, infatti, nel settimo gioco riecco il break in favore di Vacherot, che sente vicino il traguardo. Un traguardo che lo aspetta, ma che si deve guadagnare: servendo per il match, infatti, il braccio (e soprattutto il dritto) del monegasco tremano e arrivano tre occasioni di controbreak per Hurkacz. Vacherot, però, con lo stesso orgoglio mostrato a più riprese nel Masters 1000 di Shanghai 2025, si rialza e, al primo match point, chiude la partita lasciandosi cadere sulle ginocchia.

Possono festeggiare i tifosi di Monaco, la presidente della Federazione Monegasca, Mélanie-Antoinette de Massy, e Vacherot insieme al suo team. Da lunedì il Principato avrà un giocatore tra i primi 20 del ranking ATP.