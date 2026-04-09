Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Vacherot: “La Top 20 non è un limite”

“È stata un’altra partita folle, anche a causa delle condizioni. Di sera il campo è più lento ed è più difficile fare il punto. C’era molta umidità e tanti scambi lunghi, sono stati tre setti pazzeschi”. Valentin Vacherot non si vuole fermare. Dopo il successo sofferto su Lorenzo Musetti al secondo turno, il monegasco batte in rimonta Hubert Hurkacz – con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-4 – e conquista i quarti di finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026.

TOP 20 RAGGIUNTA

Con i quarti di finale conquistati nel torneo di casa, Vacherot da lunedì entrerà per la prima volta in carriera in Top 20 ATP. Un risultato che il monegasco si aspettava, soprattutto in virtù dei 1000 punti messi nello zainetto nel Masters 1000 di Shanghai a settembre 2025: “Sapevo che sarebbe successo prima o poi. Sapevo che sarei entrato nella top 20, soprattutto dopo il successo a Shanghai. Adesso non mi pongo limiti, la Top 20 è una grande cosa ma ora mi voglio concentrare su questo torneo. Al resto penserò dopo”.

DE MINAUR PER UN POSTO IN SEMIFINALE

Vacherot si giocherà l’accesso alla semifinale con Alex de Minaur, testa di serie numero 5 e non completamente a suo agio sulla terra del Principato: “Penso solo alla partita con de Minaur, anche se per me è giù incredibile essere qui. L’anno scorso aver superato il primo turno era un successo. Ho fiducia nella mia condizione fisica, se avessi dovuto giocare alle 11.00 di mattina sarei stato più preoccupato. Penso di poter recuperare abbastanza bene”.