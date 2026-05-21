Nadal incorona Sinner: “È il favorito per il Roland Garros. Sta facendo qualcosa di incredibile”

“Jannik possiede delle grandi qualità umane e questo è ciò che conta davvero per me. È un ragazzo semplice, tranquillo, che nasconde una personalità fantastica. Ovviamente è il favorito di quest’anno per vincere il Roland Garros. Detto ciò, lo sport è speciale e imprevedibile: nessuno sa davvero come andrà a finire. Quest’anno ha vinto tutti i Masters 1000 e potrebbe avere un po’ di stanchezza mentale e fisica sulle spalle. Ma, se sta in forma, non c’è alcuna possibilità che non vinca il Roland Garros”. Così Rafael Nadal sul campione azzurro ai microfoni di Sky Sport, nell’intervista esclusiva a pochi giorni dall’uscita della docuserie incentrata sulla sua vita. Parole di elogio e ammirazione spese nei confronti di Sinner, che, proprio come Rafa nel 2010, è riuscito a conquistare tutti i ‘1000’ su terra rossa: all’appello manca solo il Major parigino; se dovesse conquistarlo, sarebbe il secondo giocatore nella storia a completare lo ‘Slam rosso‘: “Sì, posso confermare che non è affatto semplice vincere tutti i “grandi tornei” sulla terra (ride, ndr). Sinner sta facendo qualcosa di incredibile”.