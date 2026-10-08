Nasce Slam Book 2026: primo volume di una serie annuale dedicata ai Major

Una nuova pubblicazione per ricordare i tornei del Grande Slam 2026. “Slam Book 2026” inaugura una serie editoriale di volumi dedicati agli Slam, unendo fotografia, racconto e design in un prodotto di alta qualità. Il progetto è destinato a proseguire stagione dopo stagione per costruire nel tempo una collezione dedicata alla memoria dei Major.

Il cuore del volume è il lavoro fotografico di Ray Giubilo, tra i più esperti e prestigiosi fotografi di tennis al mondo, con oltre 130 tornei del Grande Slam e più di 200 eventi seguiti in quattro decenni. Assieme a lui hanno collaborato Paul Zimmer con immagini aggiuntive, Cristian Sonzogni per la stesura dei testi e GAME Comunicazione & Media per concept e direzione editoriale.

Slam Book è pensato come un coffee-table book per collezionisti, difatti al racconto fotografico unisce testi, risultati e riferimenti utili per ricostruire i quattro Slam. Il libro è in lingua inglese, ma stampato in Italia e distribuito in tutto il mondo. Il formato è 30 centimetri per 30 centimetri, le pagine totali 208. La prima edizione è limitata a sole 1.000 copie. Il prezzo di copertina è di 129 euro, oltre alle spese di spedizione. L’acquisto è disponibile esclusivamente su slambooktennis.com, con pre-ordini già aperti, consegne previste a partire da novembre e pacchetti dedicati ad aziende e club.