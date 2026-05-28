Roland Garros 2026: Collignon sorprende Shelton, prima volta al terzo turno a Parigi

Continua a regalare sorprese la parte bassa del tabellone maschile del Roland Garros. A salutare il torneo è infatti anche Ben Shelton, testa di serie numero 5, sconfitto in tre set dal belga Raphael Collignon con il punteggio di 6-4 7-5 6-4.
Una vittoria netta e meritata quella di Collignon, bravo ad amministrare il match dall’inizio alla fine nonostante le oltre sessanta posizioni di differenza nel ranking tra i due. Impressionante soprattutto il dato al servizio: il belga non ha infatti concesso nemmeno una palla break nell’arco dell’intera partita, disinnescando completamente l’aggressività di Shelton.
I MOMENTI DIFFERENTI
Per l’americano arriva così un’eliminazione pesante, l’ennesima eccellente caduta in una sezione di tabellone che continua a perdere protagonisti giornata dopo giornata. Continua inoltre il momento complicato di Shelton, che dopo il titolo conquistato al BMW Open ha raccolto appena due vittorie complessive tra i Masters 1000 di Madrid e Roma, l’ATP 500 di Amburgo e il Roland Garros, senza mai riuscire a trovare continuità sulla terra battuta europea.
Prosegue invece l’ottimo periodo di Collignon, che centra per la prima volta in carriera il terzo turno a Parigi, confermando quanto di buono mostrato negli ultimi mesi. Per il belga si tratta del secondo approdo al terzo turno in uno Slam dopo quello raggiunto agli US Open dello scorso anno, torneo in cui venne poi fermato da Casper Ruud.
Adesso Collignon attende il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Matteo Arnaldi, con la concreta possibilità di continuare a sognare in un tabellone sempre più aperto.