Sinner, la domanda più assurda dell’anno: “Kyrgios o Kim Jong-un?” (VIDEO)

Simpatico siparietto che ha coinvolto Jannik Sinner ai microfoni del programma ‘AO Now‘. A precisa domanda su chi sceglierebbe come compagno di doppio tra Nick Kyrgios e il capo di stato nordcoreano Kim Jong-un, il numero 2 del mondo risponde così: “Beh dovendo giocare a tennis sceglierei assolutamente Nick perché non voglio perdere. Ma, per uscirci insieme onestamente… (ride ndr)”. I conduttori intervengono ironizzando e commentando così: “Non devi rispondere per forza (ridono ndr)”.
Jannik was asked who he would partner with for doubles between Nick Kyrgios and Kim Jong-un 😭
🦊: “Well, playing tennis definitely with Nick, I don’t want to lose. But to hang out, honestly…”
🎙️: “You don’t have to answer!” pic.twitter.com/7SVZWRA8JT
