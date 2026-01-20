Sinner, la domanda più assurda dell’anno: “Kyrgios o Kim Jong-un?” (VIDEO)

Australian OpenNews

Simpatico siparietto che ha coinvolto Jannik Sinner ai microfoni del programma ‘AO Now‘. A precisa domanda su chi sceglierebbe come compagno di doppio tra Nick Kyrgios e il capo di stato nordcoreano Kim Jong-un, il numero 2 del mondo risponde così: “Beh dovendo giocare a tennis sceglierei assolutamente Nick perché non voglio perdere. Ma, per uscirci insieme onestamente… (ride ndr)”. I conduttori intervengono ironizzando e commentando così: “Non devi rispondere per forza (ridono ndr)”.

