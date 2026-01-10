Tabellone qualificazioni ATP 250 Adelaide 2026: Nardi e Vavassori a caccia del main draw

È stato pubblicato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide 2026 che vedrà al via Luca Nardi e Andrea Vavassori. Le prime due teste di serie saranno Jesper de Jong e Jacob Fearnley. Da tenere d’occhio anche il belga Raphael Collignon, protagonista di un ottimo torneo a Brisbane in questo avvio di stagione: partendo proprio dalle quali, si è spinto fino ai quarti di finale eliminando Shapovalov e Dimitrov. Di seguito il tabellone completo delle qualificazioni.

(1) de Jong vs Tirante

(ALT) Vavassori vs (5) Collignon

(2) Fearnley vs (ALT) O’Connell

Nardi vs (6) Vukic

(3) Walton vs (WC) Delaney

Bonzi vs (7) Halys

(4) Misolic vs (WC) Jovanovski

Shevchenko vs (8) Taberner