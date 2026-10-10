Tabellone WTA 1000 Wuhan 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone principale dell’ultimo WTA 1000 della stagione che andrà in scena a Wuhan dal 12 al 18 ottobre. Vista l’assenza della numero 1 del mondo Elena Rybakina, sarà la bielorussa Aryna Sabalenka a guidare il seeding, seguita dall’americana Jessica Pegula e dalla russa Mirra Andreeva, la quale ha sfruttato il forfait della statunitense Coco Gauff. A rappresentare il tricolore ci sarà solo Jasmine Paolini, accreditata della quindicesima testa di serie, che esordirà contro la ceca Sara Bejlek per concludere al meglio una stagione a dir poco complicata.
TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Sabalenka Bye
Li vs Zheng
Tjen vs Oliynykova
Snigur vs (14) Mertens
(9) Bencic vs Zhang
Parry vs Kalinskaya
(Q) vs (Q)
Bye (7) Swiatek
(3) Andreeva Bye
(WC) Yastremska vs Bucsa
Tauson vs Bouzkova
Sherif vs (16) Chwalinska
(10) Jovic vs (WC) Pohankova
(WC) Xiyu Wang vs Xinyu Wang
Sakkari vs Vekic
Bye (8) Kostyuk
Parte bassa
(5) Svitolina Bye
Siniakova vs Samsonova
Birrel vs (Q)
(WC) Guo vs (12) Cirstea
(15) Paolini vs Bejlek
Tagger vs Bartunkova
Kalinina vs Kartal
Bye (4) Noskova
(6) Muchova Bye
(Q) vs Starodubtseva
(Q) vs (Q)
Boulter vs (11) Shnaider
(13) Eala vs (Q)
Alexandrova vs Fernandez
(Q) vs Ostapenko
Bye (2) Pegula