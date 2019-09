Us Open 2019, Matteo Berrettini avanza agli ottavi, battuto Popyrin

Matteo Berrettini avanza per la prima volta alla seconda settimana degli Us Open 2019. Il tennista romano, ultimo italiano rimasto in tabellone a Flushing Meadows, risolve in poco più di tre ore e mezza di gioco la pratica Alexei Popyrin con lo score di 6-4 6-4 6-7 7-6 e vola agli ottavi dove se la vedrà con un Rublev apparso in forma smagliante. Partita da gran giocatore quella vinta da Berrettini, che ha anche annullato due set point in risposta per evitare il quinto set e dominare successivamente il tie-break del quarto parziale.

LA CRONACA COMPLETA

© riproduzione riservata