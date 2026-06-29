Wimbledon 2026: Draper si ritira, il motivo e cosa cambia per le scommesse

Jack Draper non giocherà Wimbledon 2026. Forfait dell’ultim’ora per il britannico, che avrebbe dovuto esordire martedì 30 giugno contro lo statunitense Taylor Fritz. Al suo posto entrerà un lucky loser.
Il motivo del ritiro
Motivi del ritiro da verificare per Draper, che aveva disputato una buona settimana nell’ATP 250 di Eastbourne, fermandosi solamente in semifinale contro Ugo Humbert, dopo aver sconfitto nell’ordine Giron, Pinnington Jones e Diallo.
Ritiro Draper, cosa cambia per le scommesse
La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Draper perdente, Fritz vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Draper vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.