WTA 1000 Miami 2026: Cocciaretto al secondo turno, Semenistaja ko in due set

Elisabetta Cocciaretto accede al secondo turno del WTA 1000 di Miami 2026. Dopo l’exploit nel WTA 1000 di Doha, fuori ai quarti di finale contro Ostapenko, la marchigiana doma in due set la lucky loser Darja Semenistaja (n.103 WTA). 6-4 6-1, in un’ora e 13 minuti di gioco, il punteggio in favore della n.44 del mondo, che centra la prima vittoria in carriera nel main draw del Miami Open, dopo le eliminazioni all’esordio nel 2021 (ko vs Hunter), 2023 (ko vs Kostyuk), 2024 (ko vs Osaka) e 2025 (ko vs Cirstea). Secondo turno decisamente ostico per Cocciaretto, che se la vedrà contro la testa di serie numero 4 Coco Gauff. Match sulla carta proibitivo (testa a testa 3-1 per l’americana), ma l’azzurra ha dominato la 22enne a stelle e strisce nell’ultimo precedente, che risale proprio al sorprendente cammino nel 1000 di Doha, con un netto 6-4 6-2 in un’ora e 32 minuti.

LA PARTITA

Avvio di primo set scoppiettante di Cocciaretto, che sfrutta tutte le chance concesse da Semenistaja per andare in fuga sul 4-0 con due break di vantaggio. La lettone accorcia subito sul 4-2 e torna definitivamente in carreggiata nel nono gioco con il break del 5-4. Il gioco della marchigiana riprende vita sul più bello: break nel decimo game e 6-4 in 40 minuti.

Nel secondo set l’azzurra colpisce nel quarto gioco andando avanti di un break sul 4-1. Semenistaja in rottura prolungata, Cocciaretto ne approfitta per infilare il secondo break e chiudere 6-1 in 33 minuti.