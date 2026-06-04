Roland Garros 2026: Andreeva domina Kostyuk, prima finale Slam per la 2007

Mirra Andreeva è la prima finalista del Roland Garros 2026. La classe 2007 russa batte agevolmente Marta Kostyuk 6-1 6-3 in 1 ora e 16 minuti e accede alla prima finale Slam della carriera. Dopo quelli su Iga Swiatek ed Elina Svitolina, non riesce il terzo colpo consecutivo all’ucraina che si arrende in modo abbastanza netto. L’unico vero sussulto di Kostyuk è nel secondo set, quando sfrutta un passaggio a vuoto dell’avversaria per recuperare un break di svantaggio e accorcia sul 3-4, ma la russa allunga nuovamente nel gioco successivo. La numero 8 del seeding, invece, alla seconda semifinale Slam della sua giovane carriera centra l’accesso all’ultimo atto, dopo la sconfitta del 2024 proprio al Roland Garros per mano di Jasmine Paolini. Con questo risultato Andreeva diventa la prima tennista nata nel 2007 a disputare una finale Slam, campionessa di precocità.