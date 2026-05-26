Roland Garros 2026: Blockx polemico con il torneo dopo il ritiro?

Alexander Blockx è stato costretto a ritirarsi dal Roland Garros 2026 a seguito di un infortunio ad una caviglia rimediato durante una sessione di allenamento. Alex de Minaur accede dunque al terzo turno senza giocare. In seguito alla pubblicazione di un post su Instagram con cui Blockx ufficializzava il suo forfait, si è scatenata un piccolo giallo. Il post appare come “modificato” e alcuni screenshoots che circolano sui social mostrano la descrizione precedente, in cui il belga definiva “davvero necessari” i teloni a fondo campo. La descrizione testualmente diceva: “Sfortunatamente, durante l’allenamento di oggi, ho sentito una torsione nella caviglia che mi sono slogato grazie ai teloni ‘davvero necessari’ in fondo al campo @rolandgarros”. Ora il post appare con toni più moderati, limitandosi a raccontare della distorsione. Di seguito il testo originariamente inserito in descrizione da Blockx.