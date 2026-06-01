Roland Garros 2026, Cobolli dopo la vittoria con Svajda: “Me la sono fatta sotto al momento di chiuderla”

Flavio Cobolli ha chiuso con qualche patema la sfida con Zachary Svajda che gli ha regalato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) ma nel quarto set si trovava in vantaggio 5-1 prima si subire la rimonta dell’avversario. “Me la sono fatta sotto al momento di chiuderla” – ha detto la testa di serie numero 10 del tabellone senza particolari giri di parole nell’intervista in campo.

Poi, spazio a una battuta sulla Roma in Champions League: “Penso di essere il più appassionato di calcio di tutto il circuito e volevo farvi i complimenti per la vittoria del PSG, ma l’anno prossimo ci sarà anche la Roma in Champions e dovrete stare attenti“.