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Roland Garros 2026, Cobolli dopo la vittoria con Svajda: “Me la sono fatta sotto al momento di chiuderla”

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren / Starface/ipa-agency.net

Flavio Cobolli ha chiuso con qualche patema la sfida con Zachary Svajda che gli ha regalato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) ma nel quarto set si trovava in vantaggio 5-1 prima si subire la rimonta dell’avversario. “Me la sono fatta sotto al momento di chiuderla” – ha detto la testa di serie numero 10 del tabellone senza particolari giri di parole nell’intervista in campo.

Poi, spazio a una battuta sulla Roma in Champions League: “Penso di essere il più appassionato di calcio di tutto il circuito e volevo farvi i complimenti per la vittoria del PSG, ma l’anno prossimo ci sarà anche la Roma in Champions e dovrete stare attenti“.

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