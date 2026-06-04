NewsRoland Garros

Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 5 giugno con Cobolli-Arnaldi

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
1 Min Read
Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026
Matteo Arnaldi - Foto Pawel Andrachiewicz/ipa-agency.net

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 5 giugno del Roland Garros 2026. Tempo di riposo per il tabellone femminile, tocca alle semifinali del singolare maschile con Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in sessione serale sul Philippe Chatrier. Italia protagonista anche in doppio con Andrea Vavassori e Simone Bolelli a caccia di un posto in finale nel tabellone di doppio maschile.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Court Philippe-Chatrier

ore 14.30 – (2) Zverev vs (26) Mensik
non prima delle 19.00 – (10) Cobolli vs (15) Arnaldi

Court Simonne-Mathieu

ore 12.00 – (1) Granollers/Zeballos vs (5) Bolelli/Vavassori

a seguire – (1) Siniakova/Townsend vs (4) Dabrowski/Stefani

a seguire – Aoyama/Liang vs (2) Danilina/Krunic

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS