Roland Garros: programma, orari e ordine di gioco venerdì 22 maggio con Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 22 maggio al Roland Garros 2026. In scena l’ultimo giorno di qualificazioni per un posto nel main draw. Nessun azzurro presente al maschile, mentre al femminile spazio a Lucia Bronzetti, in cerca di un posto nel tabellone principale contro Katarina Zavatska.
IL PROGRAMMA DI VENERDI 22 MAGGIO
Court Suzanne-Lenglen
ore 11.00 – Tan vs Fruhvirtova
non prima delle ore 13.00 – Herbert vs Riedi (17)
a seguire – Gill vs Jacquet (32)
Court 14
ore 11.00 – Carballes Baena vs Dellien (21)
a seguire – Sun (5) vs Liu
a seguire – Blanch vs Pavlovic
Court 7
ore 11.00 – Maristany Zuleta De Reales vs Quevedo (27)
a seguire – Nava (3) vs Martinez (24)
Court 6
ore 11.00 – Sasnovich (14) vs Bassols Ribera
a seguire – Gentzsch vs Safiullin (30)
a seguire – Kudermetova (16) vs Wang (30)
Court 12
ore 11.00 – Gojo vs Rodionov
a seguire – Zavatska vs Bronzetti
Court 13
ore 11.00 – Bandecchi vs Hruncakova
a seguire – Gaubas (12) vs Llamas Ruiz (27)
a seguire – Sramkova (13) vs Carle