In estate l’ultimo ballo di Angelique Kerber, un tributo alla sua carriera

Angelique Kerber ha annunciato che giocherà un’ultima partita nella sua carriera. Si terrà sull’erba di Bad Homburg il 20 giugno alle 15:30 contro Ana Ivanovic, il giorno prima rispetto all’inizio del torneo ufficiale (WTA 500) che è in calendario dal 21 al 27 giugno. Kerber su Instagram ha scritto: “Bad Homburg è un torneo che mi sta particolarmente a cuore ed è il luogo perfetto per dire addio a tutti quelli che sono stati parte del mio viaggio negli ultimi anni”. Sarà dunque un match di esibizione che vedrà in campo 29 titoli WTA, 4 Slam, una medaglia olimpica e soprattutto due ex numero 1 al mondo.

La carriera

Sia Kerber che Ivanovic sono state due giocatrici di altissimo livello, in particolare la tedesca ha vissuto il periodo migliore della sua carriera tra il 2016 e il 2018. Nell’anno delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, infatti, vinse l’argento ai Giochi, arrivò in finale alle WTA Finals, mise in bacheca due Slam (Australian Open e US Open) e conquistò la prima posizione nel ranking che mantenne per 34 settimane complessive nell’arco della sua carriera. Il suo terzo Slam arrivò nel 2018, quando si aggiudicò Wimbledon.

Sono risultati avvalorati ulteriormente dal fatto di aver sconfitto due volte Serena Williams in finale Slam (Australian Open 2016 e Wimbledon 2018). Il suo ultimo titolo in carriera è stato il WTA 25o di Strasburgo del 2022, anno in cui si prese una prima pausa dal tennis giocato per maternità. Nel 2024 tornò a giocare vincendo la United Cup con la Germania, per poi ritirarsi definitivamente dopo un’altra grande cavalcata olimpica interrotta da Zheng Qinwen – poi medaglia d’oro – ai quarti di finale.