Crema da favola: è semifinale scudetto. Il 3-3 a Sinalunga vale un posto fra le migliori 4

Un campionato iniziato senza particolari aspettative si è trasformato a sorpresa nel migliore degli ultimi quattro anni. Merito dei ragazzi del Tennis Club Crema, che pur senza Paolo Lorenzi e Adrian Ungur hanno costruito una vera e propria favola, tornando dalla trasferta al Tc Sinalunga con un 3-3 che – in virtù della sconfitta del Tc Genova 1893 sui campi del Tennis Comunali Vicenza – vale la terza semifinale scudetto negli ultimi otto anni, dopo quelle del 2013 e del 2016. Una piccola ma significativa rivincita per la città di Crema, fra le più colpite in Italia dal Covid-19, che rialza la testa e torna a sognare grazie al tennis e alle qualità di un gruppo di ragazzi capace di fare grandi cose. L’ultima è arrivata nel Senese, con Samuel Vincent Ruggeri e Andrey Golubev di nuovo protagonisti sia in singolare sia in doppio. Il giovane del vivaio Vincent Ruggeri, classe 2002, ha aperto la giornata con un comodo successo contro il promettente romano Matteo Gigante, al quale ha lasciato solamente un game, mentre Golubev ha firmato il 2-2 vincendo il match fra i numeri uno, che l’ha visto dominare in appena 57 minuti il belga Yannik Mertens. In mezzo, però, sono arrivate le sconfitte di Riccardo Sinicropi (bravo a tenere testa a Luca Vanni, ma battuto per 6-2 5-7 10/5) e di Lorenzo Bresciani (superato per 6-2 6-3 da Marcello Serafini). Così – per la terza volta in altrettanti incontri – il Tc Crema è arrivato alle due sfide di doppio sulla situazione di 2-2.

Stavolta non è giunta la doppietta come sette giorni prima nell’impresa a Vicenza, e i lombardi sono addirittura finiti sotto a causa della sconfitta del duo Bresciani/Sinicropi contro Gigante/Miceli (3-6 6-4 10/5 lo score), ma a rimettere le cose a posto ci hanno pensato di nuovo Golubev e Vincent Ruggeri. Contro la coppia Serafini/Vanni sono stati subito costretti a inseguire, poi hanno dovuto salvare un set-point nel tie-break del primo set. Ma hanno tenuto i nervi saldi, hanno chiuso il tie-break per 10/8 e poi hanno dominato, imponendosi per 7-6 6-2. A quel punto l’attenzione è passata agli smartphone, per seguire il livescore della sfida di Vicenza, dove alle 22.17 è arrivato il punto del successo per i padroni di casa, che ha garantito al Tc Crema il sorpasso sul Tc Genova 1893 e la vittoria del Girone 3, dando il la alla festa. “Siamo felicissimi – il commento del capitano Armando Zanotti –, perché questi ragazzi ci hanno stupito a ogni giornata, conquistando una semifinale più che inaspettata. Siamo veramente un grande team”. Al settimo cielo anche il presidente, Stefano Agostino: “I ragazzi sono stati superlativi – ha detto –, ci hanno messo grande coraggio ed è andata benissimo. Riconquistiamo un posto fra le migliori quattro d’Italia che aspettavamo da un po’, e ora siamo pronti a goderci le semifinali”. Le sfide si giocheranno con formula di andata e ritorno (26 luglio e 2 agosto): martedì alle 11, presso la sede Fit, il sorteggio degli accoppiamenti. I cremaschi se la vedranno con una fra i campioni in carica del Selva Alta di Vigevano, il Tc Italia di Forte dei Marmi o il Park Tennis Club di Genova. Sono le tre favorite della Serie A1, ma questo Tc Crema sa come fare miracoli.

RISULTATI

TERZA GIORNATA GIRONE 3

Tennis Club Sinalunga – Tennis Club Crema 3-3

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Matteo Gigante (S) 6-0 6-1, Luca Vanni (S) b. Riccardo Sinicropi (C) 6-2 5-7 10/5, Marcello Serafini (S) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-2 6-3, Andrey Golubev (C) b. Yannik Mertens (S) 6-1 6-2, Gigante/Miceli (S) b. Bresciani/Sinicropi (C) 3-6 6-4 10/5, Golubev/Vincent Ruggeri (C) b. Serafini/Vanni (S) 7-6 6-2.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 3

1. Tennis Club Crema, 5 punti (10-8)

2. Tennis Comunali Vicenza, 4 punti (10-8)

3. Tennis Club Genova 1893, 4 punti (8-10)

4. Tennis Club Sinalunga, 2 punti (8-10).

© riproduzione riservata