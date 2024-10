Da domenica la Serie A1 2024: per il Tc Crema debutto in casa contro il Tc Sinalunga

Sarà una stagione di fuoco, ma il Tennis Club Crema è pronto. Domenica 6 ottobre scatta il Campionato di Serie A1 2024, col club lombardo al via della massima serie per il dodicesimo anno consecutivo. Ripartirà dal girone 2, un gruppo di ferro che oltre al club del presidente Stefano Agostino annovera anche i campioni d’Italia in carica del Ct Vela Messina, i finalisti uscenti del Tennis Club Sinalunga (provincia di Siena) e la neopromossa Ata Battisti Trentino. Saranno proprio i toscani i primi avversari del Tc Crema, domenica dalle 10 sulla terra battuta di via del Fante. “Ci attende subito una squadra di altissimo livello – dice il maestro Armando Zanotti, confermato nel ruolo di capitano del team –, in un girone davvero tosto. Le avversarie sono super competitive, ma pensiamo a noi. Sono molto curioso di vedere in azione il nostro nuovo acquisto Riccardo Bonadio, che tutti mi dicono essere una garanzia in una competizione come la Serie A1. Inoltre, abbiamo i soliti senatori pronti a fare la loro parte; altri giocatori stranieri (il belga Joris De Loore, il croato Luka Mikrut, il rumeno Nicholas David Ionel e l’olandese Robin Haase, ndr) che si alterneranno nel corso delle varie giornate; e un vivaio che continua a crescere”. Già, perché il giovane Leonardo Cattaneo è da poco entrato per la prima volta nel ranking mondiale Atp, mentre Samuel Vincent Ruggeri ha vissuto un’ottima stagione a livello Challenger, con la chicca della recente chiamata del capitano dell’Italia Filippo Volandri come sparring della nazionale di Coppa Davis in occasione del girone di qualificazione di Bologna, che ha garantito agli azzurri il ritorno alla Final Eight. Con loro anche Lorenzo Bresciani, determinato come sempre a dare il proprio contributo.

“Come ogni stagione – aggiunge Zanotti – partiamo con l’obiettivo salvezza, a maggior ragione quest’anno in un girone che si annuncia davvero competitivo”. Detto ciò, il Tennis Club Crema non è nuovo a stupire, come dimostrato con le ben quattro semifinali scudetto conquistate nelle scorse undici stagioni, l’ultima proprio nel 2023, persa (dopo il successo all’andata) contro i futuri campioni d’Italia. Dopo l’impegno casalingo di domenica 6 ottobre, i cremaschi faranno visita sette giorni più tardi all’Ata Battisti di Trento, mentre il duello che chiuderà il girone d’andata sarà di nuovo in casa, domenica 20 contro il Ct Vela Messina. Dal 27 ottobre il girone di ritorno: primo incontro a Sinalunga, poi sette giorni più tardi l’ultima in casa contro l’Ata Battisti e quindi la conclusione il 10 novembre, in Sicilia. Per accedere alle semifinali scudetto servirà chiudere al primo posto, mentre per la seconda classificata di ogni girone ci sarà la salvezza diretta. Play-out in caso di terza o quarta posizione. L’ingresso al Tennis Club Crema per assistere alle sfide del campionato sarà sempre gratuito.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CREMA

Joris De Loore (Bel, 1.10), Riccardo Bonadio (Ita, 1.19), Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 2.1), Luka Mikrut (Cro, 2.1), Nicholas David Ionel (Rou, 2.1), Nino Serdarusic (Cro, 2.1), Robin Haase (Ned, 2.2), Andrea Arnaboldi (Ita, 2.2), Lorenzo Bresciani (Ita, 2.3), Leonardo Cattaneo (Ita, 2.4), Gabriele Datei (Ita, 2.4), Andrey Golubev (Kaz, 2.6), Adrian Ungur (Rou, 2.7), Andrea Bonfadini (Ita, 2.7), Giacomo Nava (Ita, 3.1), Francesco Longhino (Ita, 3.3).

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 6-13-20-27 ottobre, 3-10 novembre.

Play-off e play-out: 17-24 novembre.

Finale: 6-8 dicembre.

Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi.

Accede alle semifinali scudetto la prima classificata di ogni girone. La seconda conquista la salvezza diretta, la terza e la quarta partecipano ad un tabellone di play-out a otto squadre, con un match da vincere (su andata e ritorno) per evitare la retrocessione in Serie A2.

