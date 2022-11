Tc Crema contro Tc Prato per la permanenza in A1: sabato la gara d’andata in Toscana

Saranno i toscani del Tennis Club Prato gli avversari del Tennis Club Crema nel play-out per la permanenza in Serie A1, da giocare con formula di andata e ritorno. In virtù del terzo posto nel gruppo 3, i lombardi erano certi di affrontare una quarta degli altri gironi e il sorteggio tenuto in mattinata nella sede della Federazione Italiana Tennis li ha accoppiati ai toscani, ultimi nel Girone 1 con un solo punto all’attivo in sei giornate. Ma guai a cantare vittoria in anticipo, perché nonostante una stagione così così la prossima avversaria è una squadra di alto livello, in grado di schierare nei singolari due giocatori fra lo slovacco Filip Horansky (numero 344 del mondo), il francese Matteo Martineau (numero 415) e l’italo-argentino Nicolas Parizzia, 2.2 nelle classifiche nazionali. Insieme a loro, in formazione anche i due elementi del vivaio Federico Iannaccone (653 Atp) e Niccolò Baroni, oltre a Fabrizio Andaloro e Lapo De Marzi. “Si tratta di un ottimo team – ha detto Armando Zanotti, capitano del Tennis Club Crema –, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Anche perché la gara d’andata si giocherà sulla terra battuta all’aperto, superficie alla quale non siamo abituati in questo periodo dell’anno. Cercheremo di preparare l’impegno nel miglior modo possibile”. In via eccezionale la sfida in Toscana è stata anticipata di un giorno, in quanto domenica sui campi del Tennis Club Prato era già prevista l’ultima giornata del campionato femminile di Serie A2. Quindi il duello dei play-out maschili si giocherà sabato 26 novembre, sempre dalle 10. Domenica 4 dicembre il match di ritorno a Crema.

SERIE A1

Le sfide dei play-out salvezza

Tennis Club Crema vs Tennis Club Prato, Tennis Club Italia vs Canottieri Casale, Sporting Club Sassuolo vs Tennis Club Genova 1893, New Tennis Torre del Greco vs Junior Perugia.

