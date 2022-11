Serie A2, i play-off promozione da prime della classe sono a un passo per le ragazze di Ceriano

Con il pareggio tra CUS Catania e Circolo Tennis Bologna, il primo posto del Club Tennis Ceriano nel Girone 1 è in ghiaccio o quasi. Già, perché il club brianzolo, che ha osservato il proprio turno di riposo nella giornata di Serie A2 che si è conclusa poche ore fa, si prepara per l’ultima sfida del raggruppamento dall’alto del primo posto in coabitazione con la formazione emiliana. Con una precisazione importante: il CT Bologna riposerà nella prossima giornata in programma domenica 27 novembre e quindi non potrà aumentare il bottino di 13 punti fin qui accumulato.

Così, nella sfida casalinga contro la Società Canottieri Casale, Ceriano ha la grande opportunità di conquistare matematicamente il primo posto: basta un pareggio o persino una sconfitta di misura. Un’impresa evidentemente alla portata delle ragazze del CTC dal momento che la formazione piemontese è fanalino di coda del girone con zero punti. La squadra capitanata da Silverio Basilico si prepara all’ultimo sforzo sui campi del Centro Robur di Saronno prima dei play-off promozione: se verrà rispettato il pronostico, come primo classificato il CTC attenderà la vincente tra la seconda del Girone 2 e la terza del Girone 1. Ma prima di fare ogni calcolo c’è una giornata di campionato da concludere senza passi falsi. Poi la caccia alla Serie A1 potrà davvero entrare nella sua fase decisiva. Un’avventura iniziata il 9 ottobre scorso e che sta per emettere il suo verdetto finale.

