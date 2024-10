Il Ct Ceriano pronto per l’esordio in Serie A2: domenica la sfida a Torino

Il conto alla rovescia sta per scadere. Domenica 6 ottobre comincia il Campionato di Serie A2 femminile 2024, con il Club Tennis Ceriano che parte in cerca di riscatto. Dopo la retrocessione in Serie B1 della passata stagione, seguita dal ripescaggio di inizio anno, la formazione capitanata da Silverio Basilico è pronta per affrontare la serie cadetta con ritrovato entusiasmo. “Sono davvero contento della possibilità di giocare ancora in Serie A – commenta proprio Basilico -. Lo scorso anno è stato complicato e tanti fattori hanno inciso sul risultato finale, ma ormai fa parte del passato. Non vediamo l’ora di scendere in campo: nel raggruppamento ci sono due squadre come Tc Prato e Tc Parioli che sulla carta sembrano più forti delle altre, ma come sempre dipenderà da chi potrà essere schierato giornata dopo giornata”. La prima sfida per il CTC sarà in trasferta, a Torino contro il Circolo della Stampa Sporting, avversaria alla portata del team brianzolo. “Dobbiamo fare più punti possibili contro le avversarie che sono al nostro livello – continua il capitano -. L’obiettivo finale è quello di raggiungere la salvezza diretta, senza passare dai play-out, poi se arriverà qualcosa in più sarà un’ulteriore motivazione per dare tutto”.

Il Ct Ceriano potrà contare su una rosa formata da nuovi acquisti tutti da scoprire e giocatrici diventate ormai delle colonne della squadra. “Conosco molto bene Greta Greco Lucchina e Carola Cavelli – conclude Basilico – e sono sicuro che saranno importantissime per noi. Tra i rinforzi non vediamo l’ora di far debuttare anche la polacca Maja Ewa Chwaliska, conciliando ovviamente la Serie A2 con i suoi impegni individuali nel circuito professionistico. E poi non posso dimenticare il nostro vivaio, Rachele Zingale, Maria Aurelia Scotti e Martina Morotti, oltre alle trascinatrici del gruppo Anna Turati e Camilla Scala. La loro esperienza, la loro capacità di trasmettere grinta e determinazione a tutte le compagne saranno fondamentali per cercare di ottenere l’obiettivo prefissato”. Un mix equilibrato di freschezza ed esperienza che verrà presentato sabato 12 ottobre alle ore 19 presso la Robur Saronno (sede di gioco delle partite), alla vigilia della seconda giornata del campionato che vedrà il CTC sfidare tra le mura amiche l’Apem Copertino. Ma prima occhi puntati sull’esordio di Torino, che potrebbe già dare un primo indirizzo alla nuova stagione.

