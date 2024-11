Play-off di Serie A2, la corsa del V-Team si ferma a Macerata

Partito con l’obiettivo dichiarato di salvarsi, il V-Team ancora una volta è riuscito a regalarsi una stagione da incorniciare nel campionato a squadre di Serie A2. Aver centrato per la quarta volta in altrettante partecipazioni il traguardo dei play-off rappresenta, per il gruppo capitanato da Duvier Medina e Marco Baio, certamente un successo, anche se poi l’epilogo nel match di primo turno della post season è stato amaro. 4 a 2 il risultato in favore del Tennis Macerata “C. e G. Giuseppucci”. La sfida in trasferta era subito apparsa complicata, un po’ perché il team marchigiano non perdeva in casa, sui campi in terra battuta indoor del club, da tre anni e un po’ perché il team brianzolo si è presentato nelle Marche senza il classe 1994 francese Mathias Bourgue, ex n.140 Atp, uno dei leader, e senza neanche il suo sostituto naturale in squadra, il 23enne monzese Pietro Fellin. Il club maceratese è partito subito bene e in appena 65 minuti ha vinto nettamente il primo singolare con l’esperto 30enne Gianluca Acquaroli che ha avuto ragione del classe 2006 Gianluca Filoramo con lo score di 6-2 6-1. Nel secondo incontro, molto più lottato, l’alfiere di tante battaglie del team brianzolo Andrea Borroni ha lasciato strada al 29enne Nicolas Compagnucci, dopo un’ora e 50 minuti di un match giocato punto a punto e vinto dal maceratese per 3-6 6-4 6-4. A ridare fiato alle speranze del V-Team ci ha pensato la punta di diamante brianzola, che non a caso ha chiuso il campionato da imbattuto, il classe 2000 e attuale n.231 del ranking Atp Federico Arnaboldi. Il comasco ha avuto ragione, in due parziali (6-3 6-2) del numero uno marchigiano, il 25enne Tommaso Compagnucci.

Purtroppo nulla ha potuto il giovanissimo Van Son Didoni (classe 2008) che ha fatto il suo esordio in singolare contro l’esperto Edoardo Lamberti (6-1 6-2 in appena 59 minuti), sconfitta che ha chiuso i singolari portando la squadra di Macerata avanti 3 a 1. Il punto decisivo che ha fermato la corsa del team lombardo nei play-off promozione è arrivato poi con il primo doppio che è terminato in appena 50 minuti: la coppia composta da Davide Albertoni e Gianluca Filoramo è riuscita a strappare un solo game ai maceratesi Acquaroli/Lamberti (6-1 6-0). Inutile il bel successo nel secondo doppio in programma, quello tra la coppia del V-Team Arnaboldi/Borroni e il duo dei fratelli Compagnucci, terminato 6-3 7-5 per i brianzoli. Sarà dunque il Tennis Macerata “C. e G. Giuseppucci” ad affrontare il forte Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna nel doppio duello che vale l’accesso in A1. Per i ragazzi del V-Team resta la consapevolezza di aver giocato un’altra stagione da archiviare nell’album dei ricordi felici oltre alle belle parole dopo il match del co-capitano Marco Baio: “Abbiamo perso con onore. Giocavamo con una formazione rimaneggiata e abbiamo fatto il possibile. La partita da vincere era quella di Borroni che ci avrebbe portato sul 2-2 e avrebbe riaperto il match. Detto questo, sia io che Duvier dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per una stagione giocata alla grande, lottando sempre su ogni palla. E da domani si pensa già alla prossima stagione”.

Serie A2, play-off promozione – Primo turno, sfida secca

Giuseppucci Macerata b. V-Team (Tc Villasanta) 4-2

Gianluca Acquaroli (M) b. Gianluca Filoramo (V) 6-2 6-1, Nicolas Compagnucci (M) b. Andrea Borroni (V) 3-6 6-4 6-4, Federico Arnaboldi (V) b. Tommaso Compagnucci (M) 6-3 6-2, Edoardo Lamberti (M) b. Van Son Didoni (V) 6-1 6-2, Acquaroli/Lamberti (M) b. Albertoni/Filoramo (V) 6-1 6-0, Arnaboldi/Borroni b. T. Compagnucci/N. Compagnucci 6-3 7-5.

