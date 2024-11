Sconfitta per il Tc Lumezzane: lotterà per restare in Serie A2 contro il Tennis Training Foligno

Per il Tennis Club Lumezzane le notizie sono due. La prima, negativa, dice che la formazione bresciana ha mancato la prima chance per rimanere nel Campionato di Serie A2, arrendendosi per 3-2 alle torinesi del Circolo della Stampa Sporting nel primo turno dei play-out. Ma la seconda è positiva, perché il team capitanato da Alberto Paris ed Elisa Belleri avrà un’altra opportunità per conquistare la salvezza, in un duello – con formula di andata e ritorno – da giocare nelle prossime due domeniche contro le rivali del Tennis Training di Foligno. Sarà l’ultima chance per salvare una stagione ricca di pareggi, che sarebbe potuta terminare positivamente nel duello del primo turno dei play-out contro la formazione torinese, invece promossa per 3-2 a Lumezzane in una sfida dai due volti. Il primo è stato favorevole alle padrone di casa, salite facilmente sul 2-0 in virtù delle vittorie di Chiara Catini contro Federica Joe Gardella (6-1 6-0 il punteggio) e di Anastasia Piangerelli contro Stefania Chieppa, sconfitta per 6-3 6-1. Ma poi è stato dominio delle rivali: prima hanno accorciato le distanze col successo di Anna Maria Procacci contro Sued El Badaoui e poi hanno impattato sul 2-2 grazie al duo Chieppa/Procacci, passate per 7-6 6-3 nel doppio contro El Badaoui/Catini. A quel punto, per decretare la vincitrice è stato necessario un doppio supplementare: le avversarie hanno confermato la coppia Chieppa/Procacci, mentre il team bresciano ha provato a cambiare le carte in tavola proponendo Anastasia Piangerelli a fianco di Sued El Badaoui. Ma hanno avuto ragione di nuovo le piemontesi, a segno per 6-2 6-1.

“Chiudiamo con un po’ di rammarico in particolare per il primo dei due doppi – ha detto il capitano Alberto Paris -, perché specialmente nel primo set le ragazze hanno avuto numerose chance. Sono state in vantaggio di un break (3-1, ndr), poi hanno condotto per 5-2 nel tie-break, ma nei momenti caldi le avversarie si sono rivelate superiori. Vincendo il primo set saremmo riusciti a mettere loro un po’ di pressione, mentre una volta sfuggito quello è diventato tutto più complicato. Rimangono le ottime prestazioni in singolare di Catini e Piangerelli: speriamo siano di buon auspicio per le prossime due domeniche”. Come accennato, la formazione della Valgobbia avrà una ulteriore chance di conquistare la salvezza nel secondo e ultimo turno dei play-out, in un doppia sfida contro il Tennis Training di Foligno, già affrontato nella fase a gironi (finì 2-2 in Umbria). Domenica 1° dicembre la gara d’andata in provincia di Perugia, sette giorni più tardi il ritorno a Lumezzane.

RISULTATI

Primo turno play-out Serie A2

Tennis Club Lumezzane – Circolo della Stampa Sporting (Torino) 2-3

Chiara Catini (L) b. Federica Joe Gardella (S) 6-1 6-0, Anastasia Piangerelli (L) b. Stefania Chieppa (S) 6-3 6-1, Anna Maria Procacci (S) b. Sued El Badaoui (L) 6-0 6-0, Chieppa/Procacci (S) b. El Badaoui/Catini (L) 7-6 6-3, Chieppa/Procacci (S) b. El Badaoui/Piangerelli (L) 6-2 6-1.

