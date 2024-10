Serie A2, esordio con pareggio per il Tennis Club Lumezzane

La prima giornata del campionato di Serie A2 femminile ha visto il Tennis Club Lumezzane conquistare il primo punto in classifica grazie al pareggio per 2-2 contro il Circolo Tennis Bologna. L’incontro, che si è svolto sui nuovi campi di casa di Via X Giornate, ha lasciato però l’amaro in bocca alla formazione bresciana, avanti dopo i primi due singolari ma impossibilitata nello schierare la giocatrice del vivaio Sued El Badaoui nel terzo singolare e nel match di doppio. Ma andiamo con ordine: il primo match a terminare è stato quello di Anastasia Piangerelli che ha superato Sara Aber con il punteggio di 6-1 6-0 in 49 minuti. Una vittoria altrettanto convincente è arrivata sul campo adiacente da Ylena In-Albon, numero 1 del Tc Lumezzane, che non ha lasciato scampo a Vittoria Modesti sconfiggendola con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora e portando subito avanti il club della Valgobbia per 2-0. Come detto, però, il terzo singolare che avrebbe dovuto vedere opposte Sued El Badaoui e Matilde Fini non è stato disputato, così come la sfida di coppia, decretando il pareggio finale.

“È davvero un peccato che El Badaoui non abbia potuto scendere in campo – ha commentato il capitano Alberto Paris -, perché oggi si poteva ambire a qualcosa in più del pareggio. Sono comunque soddisfatto delle prestazioni di In-Albon e Piangerelli che mi fanno ben sperare per il prosieguo del campionato”. Nella seconda giornata, in programma domenica 13 ottobre, il Tc Lumezzane affronterà in trasferta il Tennis Club Genova 1893, squadra che ha riposato nel primo turno. Nelle altre partite del girone, il Ct Giotto Arezzo ha battuto il Tennis Training Foligno con un netto 4-0, mentre lo Sport Club Nuova Casale ha pareggiato 2-2 contro il Ct Eur Roma. La classifica dopo il primo round di match vede quindi la formazione toscana in testa in solitaria con 3 punti, seguita dai quattro team che non sono andati oltre il 2-2.

Serie A2 femminile 2024, prima giornata Girone 1

Tennis Club Lumezzane vs Circolo Tennis Bologna 2-2

Ylena In-Albon (L) b. Vittoria Modesti (B) 6-1 6-2, Anastasia Piangerelli (L) b. Sara Aber (B) 6-1 6-0, Matilde Fini (B) b. Sued El Badaoui (L) incontro non disputato, Modesti / Aber (B) b. In-Albon / El Badaoui (L) incontro non disputato.

Classifica

1. Ct Giotto Arezzo, 3 punti

2. Tc Lumezzane, 1 punto

2. Ct Bologna, 1 punto

2. Sport Club Nuova Casale, 1 punto

2. Ct Eur Roma, 1 punto

6. Tc Genova 1893, 0 punti

7. Tennis Training Foligno, 0 punti

