Serie A2, il Tennis Club Lumezzane cade a Genova

Dopo il pareggio casalingo all’esordio contro il Ct Bologna, il Tennis Club Lumezzane cede in trasferta sui campi del Tennis Club Genova 1893 nella seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile. Il team bresciano ha provato a tenere testa alle titolate avversarie ma alla fine ha dovuto lasciare strada con lo score di 3 a 1. Il primo match ha visto impegnata la romana, classe 1999, Chiara Catini opposta alla 20enne Denise Valente, n.751 del ranking Wta che, in un’ora e 26 minuti, ha portato il primo punto alla squadra ligure con il punteggio di 6-2 6-3. Assente la svizzera Ylena In-Albon, da anni trascinatrice della formazione di Lumezzane, il club della Valgobbia ha schierato per la prima volta Katarina Zavatska, numero 200 al mondo (ma con un best ranking al n.103). A lei il compito di riportare in parità il match. E la 24enne ucraina, che a Brescia ha vinto le ultime due edizioni degli Internazionali femminili al Tennis Forza e Costanza, non ha deluso le attese, sconfiggendo la 27enne greca Martha Matoula (n.485 Wta) con un doppio 6-3 in un’ora e 20 minuti. A riportare in vantaggio il team genovese, nella sfida generazionale tra una Over 40 e un’Under 18, ci pensa la veterana Alberta Brianti che ha avuto la meglio sull’atleta del vivaio del Tennis Club Lumezzane Sued El Badaoui per 6-2 6-0.

È stata così la sfida di coppia a sancire il definitivo 3-1 che ha chiuso i giochi e assegnato i 3 punti al Tc Genova. Denise Valente e Martha Matoula hanno superato la coppia Katarina Zavatska e Sued El Badaoui per 6-1 6-1. “Meritavamo probabilmente qualcosa di più – ha commentato il capitano Alberto Paris -. Torniamo a casa comunque certi di aver fatto un’esperienza positiva. Intanto la Zavatska ha confermato di essere un acquisto molto valido ma anche Chiara Catini ha giocato una partita coraggiosa che è girata su pochi punti. Per non parlare del doppio dove, dei 14 game giocati, ben dieci sono finiti al ‘punto secco’ e 9 li ha vinti Genova. Sono comunque soddisfatto della prestazione delle ragazze e ciò mi fa ben sperare per i prossimi match”. Nella terza giornata, domenica 20 ottobre (dalle ore 10), Lumezzane affronterà in casa il Circolo Tennis Giotto di Arezzo, sconfitto nella trasferta odierna contro il Ct Bologna, per un match che potrebbe già dire molto sulle reali ambizioni della squadra bresciana. Solo conquistando i tre punti, infatti, il Tennis Club Lumezzane riuscirà a restare in scia delle prime e continuare a credere all’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato.

Serie A2 femminile 2024, seconda giornata – Girone 1

Tennis Club Genova 1893 b. Tennis Club Lumezzane 3-1

Denise Valente (G) b. Chiara Catini (L) 6-2 6-3, Katarina Zavatska (L) b. Martha Matoula (G) 6-3 6-3, Alberta Brianti (G) b. Sued El Badaoui (L) 6-2 6-0, Valente/Matoula (G) b. Zavatska/El Badaoui (L) 6-1 6-1.

Classifica

1. Ct Bologna, 4 punti

1. Sport Club Nuova Casale, 4 punti

3. Ct Giotto Arezzo, 3 punti

3. Tc Genova 1893, 3 punti

5. Tc Lumezzane, 1 punto

5. Ct Eur Roma, 1 punto

7. Tennis Training Foligno, 0 punti

