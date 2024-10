Tc Cagliari battuto a Verona, ma la corsa alla semifinale scudetto resta apertissima

Una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta. Il cammino del Tennis Club Cagliari nel campionato femminile di Serie A1 sembra seguire un filo logico, che alterna gioie e dolori. Perché, a sette giorni dal bel successo nella trasferta in Piemonte, le ragazze capitanate da Carla Lucero e Martin Vassallo Arguello si sono dovute arrendere per 3-1 sui campi dell’Associazione Tennis Verona, in una sfida all’opposto rispetto alla gara d’andata di tre settimane prima. A Monte Urpinu erano state le sarde a vincere con lo stesso punteggio, nella prima giornata del campionato, mentre in Veneto è arrivata la risposta della formazione scaligera, capace di schierare tre giocatrici diverse rispetto al duello precedente. Una mossa che ha scompigliato le carte e dato i risultati sperati. Il Tc Cagliari è stato subito costretto a rincorrere in virtù della sconfitta di Alessandra Mazzola contro Aurora Zantedeschi (6-3 6-3), ma ha presto ristabilito la parità grazie alla rumena Andreea Prisacariu, capace di riscattare la sconfitta della terza giornata (quando era al debutto col team cagliaritano) ottenendo un convincente successo per 6-2 6-3 contro l’olandese Lesley Pattinama Kerkhove. Tuttavia, anche il terzo singolare ha dato ragione alle veronesi, grazie al successo di Diletta Cherubini ai danni di Barbara Dessolis (6-2 6-0).

A quel punto, per il Tc Cagliari rimaneva viva soltanto la speranza di un pareggio, ma anche nel doppio la formazione veronese si è rivelata superiore: Dessolis e Prisacariu hanno lottato alla pari per un’ora e mezza, ma nei momenti chiave la coppia Cherubini/Zantedeschi ha saputo fare la differenza, chiudendo per 7-5 6-3 e consegnando all’At Verona la seconda vittoria stagionale. Un successo pesante anche in ottica classifica, visto che le venete hanno strappato il secondo posto proprio al Tc Cagliari, che vanta gli stessi punti (sei) ma un numero minore di match vinti: sette contro otto. Tuttavia, in virtù del pareggio della capolista Tc Rungg Südtirol, fermata sul 2-2 dal Tennis Beinasco, la bagarre per conquistare i primi due posti – che valgono l’accesso alle semifinali scudetto – è ancora apertissima. E il Tennis Club Cagliari, dopo tre trasferte consecutive, avrà il piccolo vantaggio di giocare in casa le ultime due partite: domenica 3 novembre il duello contro il Tc Rungg Südtirol, sette giorni più tardi la sfida col Tennis Beinasco.

RISULTATI

Quarta giornata girone 2

At Verona Falconeri b. Tennis Club Cagliari 3-1

Aurora Zantedeschi (V) b. Alessandra Mazzola (C) 6-3 6-3, Andreea Prisacariu (C) b. Lesley Kerkhove (V) 6-2 6-3, Diletta Cherubini (V) b. Barbara Dessolis (C) 6-2 6-0, Cherubini/Zantedeschi (V) b. Dessolis/Prisacariu (C) 7-5 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tc Rungg Südtirol, 8 punti (11-5)

2. At Verona Falconeri, 6 punti (8-8)

3. Tennis Club Cagliari, 6 punti (7-9)

4. Tennis Beinasco, 2 punti (6-10)

