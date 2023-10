Che domenica per il Tc Cagliari: una vittoria e un pareggio per le squadre di Serie A2

Nella domenica del Tennis Club Cagliari la fetta principale dell’attenzione se l’è presa il padel, grazie alla finale del FIP Platinum Sardegna che ha fatto il tutto esaurito sul Centrale offrendo spettacolo ed entusiasmo, ma anche il tennis ha regalato grandi soddisfazioni. Merito delle due formazioni impegnate nella seconda giornata del campionato di Serie A2, che hanno raccolto una vittoria e un pareggio, ugualmente preziosissimo specialmente per come è arrivato, sui campi del Tennis Club Genova 1893. La vittoria, invece, se la sono presa le ragazze del team “A” sulla terra battuta di Monte Urpinu, rifilando un secco 4-0 alle rivali del Tennis Club Baratoff di Pesaro e consolidando così la leadership nel Girone 2, figlia di due successi in altrettante sfide. In Sardegna, le avversarie sono state dominate sia nei tre singolari sia nel doppio, con appena nove giochi lasciati per strada dalle giocatrici di casa, capitanate da Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon. A portare i punti Nuria Brancaccio, Despina Papamichail, Barbara Dessolis e il doppio Brancaccio/Dessolis, che ha chiuso i conti già nel primo pomeriggio superando per 6-2 6-1 la coppia Pistola/Tassi. Come detto, vale tantissimo anche il pareggio del team “B” nella trasferta in Liguria: sia perché frutta il primo punto stagionale alle ragazze di Stefano Mocci e Carla Lucero, sia perché dopo l’1-2 dei singolari la possibilità di chiudere sul 2-2 non era affatto scontata. Invece, la greca Eleni Christofi (al debutto col Tc Cagliari) e la giovane del vivaio Beatrice Zucca hanno giocato un ottimo match contro la coppia Brianti/Tognoni, imponendosi per 6-1 6-4.

“Siamo molto soddisfatti di questa domenica – il commento di Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del club –, in particolare per la splendida atmosfera vista al circolo. Grazie alla concomitanza con le finali del torneo internazionale di padel, c’era tantissima gente e grande entusiasmo da parte di tutti. Molti ragazzini si sono spostati costantemente da una disciplina all’altra, sia per seguire gli incontri sia per partecipare nel ruolo di raccattapalle. È stata una bellissima giornata, coronata da due ottimi risultati, che chiude una settimana preziosa per il nostro progetto di valorizzazione del vivaio. Alla vigilia degli incontri le ragazze si sono allenate insieme per parecchi giorni, e questo non può che aiutare loro a crescere e noi ad alzare il livello dell’attività”. Fra sette giorni la terza giornata, con entrambe le formazioni in trasferta. Il team “A” giocherà contro il Tennis Club Prato, il team “B” contro l’Apem Copertino (provincia di Lecce).

RISULTATI

Girone 1 – Seconda giornata

Tennis Club Genova 1893 vs Tennis Club Cagliari “B” 2-2

Eleni Christofi (C) b. Gaia Parravicini (G) 1-0 ritiro, Alberta Brianti (G) b. Francesca Mostallino (C) 6-1 6-2, Lucia Tognoni (G) b. Beatrice Zucca (C) 6-3 6-4, Zucca/Christofi (C) b. Brianti/Tognoni (G) 6-1 6-4.

Girone 2 – Seconda giornata

Tennis Club Cagliari “A” b. Tennis Club Baratoff 4-0

Nuria Brancaccio (C) b. Francesca Tassi (B) 6-0 6-1, Despina Papamichail (C) b. Ilary Pistola (B) 6-2 6-0, Barbara Dessolis (C) b. Anna Pierini (B) 6-1 6-2, Brancaccio/Dessolis (C) b. Pistola/Tassi (B) 6-2 6-1.

