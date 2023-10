Serie A2, il Club Tennis Ceriano pareggia a Foligno

La prima trasferta della stagione di Serie A2 2023 porta al Club Tennis Ceriano il primo punto in classifica. Merito del pareggio per 2-2 conquistato dalle ragazze capitanate da Silverio Basilico sui campi del Tennis Training di Foligno, dopo la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro il Tc Cagliari “A”. Decisivo, come spesso accade nei campionati a squadre, il match di doppio conclusivo: il duo brianzolo formato da Sapfo Sakellaridi e Maria Aurelia Scotti ha infatti sconfitto Maria Toma e Giulia Tedesco con punteggio di 6-1 6-1.

In precedenza erano arrivate per Ceriano una vittoria e due sconfitte. La prima è stata merito del nuovo acquisto del CTC, la greca Sakellaridi, che ha battuto in due set identici Chiara Girelli: 6-1 il primo parziale in 27 minuti di gioco, 6-1 il secondo in 29. Nell’altro singolare d’apertura, invece, Camilla Scala non è mai riuscita ad entrare in partita concedendo a Toma il break del vantaggio all’inizio di entrambi i set senza aver modo poi di recuperarlo (6-3 6-2 il punteggio finale del match). Il punto del vantaggio umbro l’ha firmato Giulia Todesco grazie al 6-4 6-1 ai danni di Maria Aurelia Scotti. Nel primo parziale la “vivaio” cerianese ha lottato punto su punto cedendo solo al decimo game, mentre nel secondo non è riuscita a fronteggiare il gioco dell’avversaria.

“Per noi è un buon punto – ha commentato Basilico al termine della sfida -. Siamo riusciti a sbloccare la classifica in una trasferta che non era certamente facile, perché le nostre avversarie hanno giocato molto bene. Sakellaridi è stata superba, sia nel singolare che nel doppio, dove eravamo sicuramente favoriti. Negli altri match c’è stato più equilibrio con qualche rammarico in più per la partita della Scotti perché non è riuscita a mettere in campo la costanza di gioco che ha avuto nell’ultimo periodo”. Domenica 15 ottobre, il Ct Ceriano affronterà in trasferta il Circolo della Stampa Sporting di Torino in una sfida che dirà molto sulle sorti del campionato del CTC. “L’impegno in Piemonte – ha concluso Basilico – è una partita decisiva per noi. Un buon risultato potrà dare una nuova dimensione al nostro campionato e, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio”.

RISULTATI

Girone 2 – Seconda giornata

Tennis Training Foligno vs Club Tennis Ceriano 2-2

Sapfo Sakellaridi (C) b. Chiara Girelli (F) 6-1 6-1, Maria Toma (F) b. Camilla Scala (C) 6-3 6-2, Giulia Tedesco (F) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-4 6-1, Sakellaridi/Scotti (C) b. Toma/Tedesco (F) 6-1 6-1.

Classifica Girone 2

1. Tc Cagliari “A”, 6 punti

2. Tc Prato, 3 punti (una partita in meno)

2. Park Tc Genova, 3 punti (una partita in meno)

4. Tennis Training Foligno, 2 punti

5. Ct Ceriano, 1 punto

5. Circolo della Stampa Sporting, 1 punto

7. Tc Baratoff Pesaro, 0 punti

