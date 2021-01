Australian Open, ecco chi vincerà secondo i Books

L’Australian Open, il primo dei 4 tornei del Grande Slam, è iniziato il 10 Gennaio con i match di qualificazione e a questo punto abbiamo deciso di fare una ricerca con l’aiuto di Bookmakerbonus.it per capire quali sono i favoriti secondo i principali siti scommesse. Nel dettaglio, abbiamo preso in esame sia il torneo maschile sia quello femminile.

MASCHILE – Nel maschile il favorito su tutti sembra Nole Djokovic, quotato dai books solamente 2.20. Seguono piuttosto distanti Nadal, Thiem e Medvedev, quotati 6 volte la posta con l’ultimo a quota 6.50. Sulla carta non dovremmo avere sorprese quindi, visto che Tsitsipas e Zverevev sono rispettivamente a 13.00 e 15.00 come quota, mentre Rublev e Krygios sono quotati entrambi addirittura a 25.00. Il primo italiano in questa speciale classifica è Sinner, quotato ben 35 volte la posta. Troviamo poi Berrettini a 65.00 e Fognini a una quota veramente impossibile, ovvero 151.

FEMMINILE – Esaminando le quote dei migliori siti scommesse con bonus sulle tenniste favorite per l’Australian Open notiamo che c’è molta più incertezza ed equilibrio. La favorita secondo i principali bookmakers è Osaka ma la quota è 6.00, piuttosto alta, visto che troviamo poi la Sabalenka a 9.00, la Barty e Serena Williams a 10, la Halep a 11.00, stessa quota della Kenin. In questa speciale graduatoria troviamo la Azarenka vincente Australian Open a 15.00, seguita dalla Kvitova a quota 17.00. La prima e unica italiana quotata è Camila Giorgi, a quota 151.00, decisamente tanto. Camila che negli ultimi tempi ha attratto su di sé le attenzioni mediatiche postando delle foto su Instagram.

