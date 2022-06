Da Isner fino a Nadal: le partite più lunghe della storia del tennis

Grazie alle scelte di programmazione del Roland Garros, ci siamo ritrovati quasi a notte fonda ad assistere a quella che, a oggi, potrebbe essere definita come la partita di tennis dell’anno. Uno sforzo di ben 4 ore e 12 minuti che hanno consegnato a Rafael Nadal l’ennesimo attestato di superiorità, sulla terra rossa, nei confronti dell’eterno rivale Djokovic. Tutto questo prima che il maiorchino andasse a conquistarsi, in maniera molto più rapida, la vittoria finale del torneo e il suo ventiduesimo Grande Slam (record assoluto) contro il malcapitato Ruud. Una partita, quella contro Djokovic, che si è conclusa ben oltre la mezzanotte e che, visto l’orario, ha probabilmente dato a tratti la sensazione di essere stata ancora più lunga.

Non che sia un male, si intende, spesso e volentieri i momenti più epici di uno sport sono legati a partite quasi infinite destinate a rimanere per sempre negli annali. Questo vale sia che si tratti di un campo da calcio, da tennis o di un tavolo da gioco. La verità però è che se paragoniamo l’incontro da Nadal e Djokovic ai match più lunghi della storia del tennis, per fare un paragone cinematografico, quello della scorsa serata assomiglia molto di più a un cortometraggio che a un kolossal in stile Ben-Hur. Ecco quindi un breve resoconto delle partite di tennis più lunghe di sempre.

Isner-Mahut, 2010

La partita più lunga della storia del tennis è il realtà relativamente recente. Correva l’anno 2010 e l’americano Isner e il francese Mahut si affrontavano al campo numero uno di Wimbledon, decisamente meno patinato dello storico centrale, in una partita del primo turno destinata a rimanere in eterno nella storia di questo glorioso sport. Uno scontro ai limiti del fantascientifico consumatosi lungo l’arco di ben tre giorni. Ai tempi poi, non era ancora stato introdotto nel torneo inglese il tie-break al quinto set (solo dopo il 12-12) Oggi una partita così folle sarebbe stata possibile solo al Roland Garros, l’unico senza tie-break al quinto. Sono stati necessari addirittura tre giorni per decretare un vincitore, e giusto per dare una dimensione dell’unicità di quel momento, nell’ultimo giorno di questa vera e propria Odissea sportiva, il match è ricominciato al quinto set sull’assurdo punteggio di 59-59.