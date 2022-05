Roland Garros 2022: curiosità, i campioni che hanno vinto tanto e la sua storia

Conosciuto anche nel mondo del tennis come Open di Francia, il Roland Garros è il secondo torneo in ordine cronologico delle competizioni che appartengono al Grande Slam e va in scena a Parigi da metà maggio a inizio giugno. La sua storia presenta tantissime curiosità e anche le caratteristiche del campo sono particolari.

Breve storia del Roland Garros

Questo è uno dei tornei più antichi e prestigiosi al mondo, la prima edizione venne disputata nel lontano 1891 e fino al 1924 rimase una competizione riservata soltanto agli atleti francesi e soci di club tennistici in Francia. Soltanto nel 1925 il Roland Garros si è aperto a tutti i tennisti nel mondo, il suo nome è dedicato all’aviatore omonimo che combatté la Prima Guerra Mondiale nell’aeronautica francese, anche lo stadio dove viene disputata la competizione si chiama Roland Garros e può ospitare fino a 16000 spettatori seduti.

Curiosità sul Roland Garros

Trattandosi di un torneo molto famoso, è possibile reperire statistiche e news anche sui siti come Betfair quote scommesse, i tennisti che prendono parte a questo torneo, sono fra i migliori al mondo e la superficie di gioco è di terra battuta rossa, questo significa che i rimbalzi più alti (rispetto alle superfici in erba) caratterizzano le gare, offrendo maggiore spettacolo e imprevedibilità delle traiettorie della palla.

Le partite si disputano al meglio dei 3 set per la categoria femminile e al meglio dei 5 set per la categoria maschile. La superficie più lenta che offre rimbalzi più vivaci rende le partite più lunghe rispetto alla media, tanto che le gare si concludono spesso con punteggi particolarmente elevati. Il match che è durato di più in assoluto, riguarda la gara fra Santoro e Clement disputata il 25 maggio del 2004: 6 ore e 34 minuti, venne giocata in due giorni.

Albo d’Oro del Roland Garros: tennisti e tenniste più vincenti

Prima di dare un’occhiata alle quote Roland Garros è importante conoscere un po’ di storia, ma anche gli atleti e le atlete che hanno vinto in diverse occasioni questo torneo. Dal 1925 il più vincente in assoluto è stato il tennista spagnolo Rafael Nadal che in totale ha trionfato 13 volte, la prima nel 2005. Il tennista svedese Bjorn Borg è al secondo posto con 6 vittorie, la prima nel 1974. Segue Il francese Henri Cochet con 4 vittorie.

Sempre a partire dall’anno 1925, la tennista più forte di tutti i tempi nel Roland Garros è l’americana Chris Evert con 7 titoli di cui il primo nel 1974. Segue la tennista tedesca Steff Graf con 6 vittorie e al terzo posto chiude il podio l’australiana Margaret Smith Court con 5 vittorie. La tennista contemporanea che ha vinto più volte questo torneo è la belga Justine Henin con 4 vittorie (la prima nel 2003), anche Serena Williams ha vinto 3 volte la competizione. L’unico italiano ad aver vinto il Roland Garros è Nicola Pietrangeli e ha trionfato per ben due anni consecutivi: nel 1959 e nel 1960.

