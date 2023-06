Alla 56esima edizione del Torneo Avvenire scatta l’ora delle teste di serie

Con i primi 32 match del tabellone principale, è entrata nel vivo la 56ª edizione del Torneo Avvenire. Se l’antipasto dei tre turni di qualificazione, giocati tra sabato e domenica, aveva fatto assaporare la qualità del tennis offerta dai migliori Under 16 del mondo, nella giornata di lunedì si è avuta la conferma che il talento, questa settimana, è di casa sui campi in terra battuta del Club Ambrosiano. Se c’è un momento in cui queste promesse del tennis mondiale tradiscono la loro giovane età, è solo durante la stretta di mano finale quando a più d’uno di loro, sconfitto, è scesa la classica lacrima di chi vede sfumare il sogno di conquistare uno dei tornei più prestigiosi nel calendario del Tennis Europe Junior Tour. Chi invece è uscita dal campo con un largo sorriso è la romana, di mamma polacca, Nicole Molaro. Dopo aver raggiunto la semifinale nel recente torneo di prima categoria di Tolentino (appena un grado sotto a quello in corso in via Feltre, che invece è un Super Category), la 14enne che si allena alla Capanno Tennis Academy di Latina con coach Piero Melaranci, ha rifilato un sonoro 6-0 6-0 alla tedesca Florentina Stimpfle. Da una romana a una toscana, Sveva Pieroni, brava a prendere l’iniziativa ed entrare nel campo per domare la coriacea spagnola Anna Orlando, che la precedeva di 570 posizioni nel ranking mondiale, per poi chiudere il match con lo score di 6-4 3-6 6-2. Del resto, la 15enne di Pistoia ha già dimostrato di essere capace di grandi exploit, come quello messo a segno nelle qualificazioni del Trofeo Bonfiglio (Under 18), quando ha battuto la n.88 del ranking Itf Junior.

L’obiettivo di questi ragazzi è uno solo: andare più avanti possibile per inseguire il sogno di entrare nell’albo d’oro di uno degli eventi giovanili più prestigiosi al mondo. C’è poi la voglia e l’emozione di confrontarsi, magari per la prima volta, con avversari forti che abitano i piani alti della classifica. Ecco che allora i successi della wild card azzurra Samuel Estevez (6-2 6-1 al polacco Chlodnicki), del lucky loser Matteo Gribaldo, sconfitto nel turno decisivo di qualificazione e poi ripescato e vincente (6-2 6-3 al lituano Geciauskas) e di Giovanni Conigliaro (sul connazionale Satta per 6-4 6-4) hanno un sapore ancora più dolce. Vince anche l’italo-argentino Vito Antonio Darderi (n.136 del ranking Tennis Europe) con un doppio 6-2 in un’ora e 27 minuti contro il ceco Krystof Kominek. Il fratello di Luciano (classe 2002, già n.168 Atp) martedì è atteso da un test complicato: la testa di serie n.11 del seeding, l’austriaco Thilo Behrmann, che lo precede di quasi 100 posizioni nel ranking. Martedì, proprio con l’entrata in scena dei favoriti nel tabellone a 48 giocatori, si comincia dunque a fare sul serio. Le speranze azzurre sono riposte principalmente in Matteo Sciahbasi (n.38 al mondo, testa di serie n.9 del torneo) e Carla Giambelli (n.76, n.7 all’Avvenire). Continua intanto anche il torneo riservato alla categoria Under 14, che ha visto impegnati ben 35 azzurri (20 ragazzi e 15 ragazze). Martedì, a partire dalle ore 10, con l’entrata al club di via Feltre sempre gratuita, si giocheranno i match del 2° turno. Alla stessa ora, sui campi dell’Aspria Harbour Club Milano si giocherà il secondo turno del tabellone Under 14 femminile.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, primo turno

J. Sykora (Cze) b. L. Balducci (Ita) 6-3 2-6 7-5, S. Estevez (Ita) [Wc] b. J. Chlodnicki (Pol) 6-2 6-1, V. Cunha Winheski De Lima (Bra) b. G. Crivellaro (Ita) 6-1 6-1, M. Gribaldo (Ita) [LL] b. A. Geciauskas (Ltu) 6-2 6-3, I.L. Vertberger (Arg) b. L. Berto (Ita) [Q] 7-5 6-2, D. Tazabekov (Kaz) b. P. Ricci (Ita) [Wc] 6-4 7-6(3), V.A. Darderi (Ita) b. K. Kominek (Cze) 6-2 6-2, G. Conigliaro (Ita) b. N. Satta (Ita) [Q] 6-4 6-4, R. Duarte (Por) [Q] b. D. Dujka (Cze) [Wc] 6-7(1) 6-4 6-2, P. Vernò (Ita) b. M. Brianza (Ita) [Q] 6-0 6-2, A. Tognolini (Ita) [Q] b. F. Gargano (Ita) 5-7 7-5 6-1, M. Mecarelli (Ita) b. R. Terzoli (Ita) [Q] 6-2 6-4, S. Massellani (Ita) [LL] b. K. Korolenko (Rus) 7-5 6-7(6) 6-2, A.S. Nuñez Vera (Par) b. E. Cecchetti (Ita) [Q] 6-3 6-7(6) 6-1, S. Lora (Bol) b. S. Tartaglione (Ita) 6-3 7-6(4), F. Dresseno (Ita) b. M. Ruspaggiari (Ita) [Q] 7-5 6-1.

Tabellone singolare femminile Under 16, primo turno

A. Gentili (Ita) [Wc] b. M. Santos (Por) [LL] 6-2 6-2, B. Giorgetti (Ita) [Q] b. D. Viggiani (Ita) [LL] 6-3 4-6 6-3, G. De Santis (Ita) b. E. Baroni (Ita) [LL] 6-1 6-1, P. Rivoli (Bra) b. M. Filardi Louza Vieira (Ita) [Wc] 6-4 6-2, S. Pieroni (Ita) b. A. Orlando (Esp) 6-4 3-6 6-2, M. Thamm (Ger) b. G. Rizzetto (Ita) 7-5 6-0, N.A. Molaro (Ita) [Wc] b. F. Stimpfle (Ger) 6-0 6-0, O. Derboyan (Rus) [Q] b. F. Galli (Ita) [Wc] 6-1 6-1, A. Silvi (Ita) b. D. Velasco (Bol) 6-3 6-2, M. Matias (Por) [Q] b. C. Manfredonia (Ita) 6-4 6-3, L.K. Hornecka (Pol) b. D. Gramaticopolo (Ita) [Q] 2-6 6-3 6-4, G.S. Di Concetto (Ita) [Q] b. A. Grassi (Arg) 7-5 2-6 6-4, E. Francese (Ita) b. A. Olariu (Rou) 6-1 6-4, A. Shkutova (Rus) [Q] b. D. Raimondo (Ita) 7-6(7) 6-2, A. Fiorillo (Ita) [Q] b. M. Moro Pleuss (Per) 6-0 6-2, Y. Zocco (Ita) b. S. Cucu (Rou) [Q] 7-5 6-4.

Tabellone singolare maschile Under 14, primo turno

E.D. Mueller (Ger) [1] b. A. Parnet (Fra) [Q] 6-3 6-3, O. Casas Mas (Esp) b. P. Joromsky (Rus) 7-5 6-2, K. Maugliani (Ita) b. E.A. Neagos (Rou) 6-2 6-2, T. Laukys (Usa) b. K. Soltane (Ita) [Wc] 6-0 6-1, I. Gryaznov [8] (Rus) b. R. Lavelli (Ita) [Wc] 6-2 6-4, M. Marsik (Cze) [3] b. G. Galesi (Ita) 7-5 6-2, N. Mondini (Ita) b. P. Gaudenzi (Ita) [Q] 6-4 6-1, F. De Matteo (Ita) b. A. Figurovskiy (Rus) 6-2 6-7 7-5, T. Mascaretti (Ita) [Q] b. E. Bratomi (Ita) [5] 6-7 6-1 6-4, L. Rampinelli (Ita) [Q] b. G. Ghia (Ita) [7, Wc] 6-3 1-6 7-6, R. Pretolani (Ita) [Q] b. N. Campetti (Ita) 1-6 6-3 6-0, R.A. Ionescu (Rou) [4] b. R. Orlandinotti (Ita) 6-0 6-4, M.G. Scotuzzi (Ita) [Wc] b. R. Polito (Ita) [Q] 6-2 6-3, M. Maniglia (Ita) b. A. Cerbo (Ita) [Q] 6-2 6-4, M. Pescosolido (Ita) [2] b. R. Gualerzi (Fra) [Q] 6-2 6-0, I. Savgira (Rus) [6] b. V. Peluffo (Ita) [LL] 6-0 6-3.

Tabellone singolare femminile Under 14, primo turno

A. Grinkevich (Blr) [1] b. G. Sorini (Ita) [Q] 7-5 6-3, M. Nishiwaki (Jpn) b. A. Ovarelli (Ita) [8] 6-1 6-4, Y. Komada (Jpn) [6, SE] b. E. Sereni (Ita) 7-5 6-2, G. Donati (Ita) b. A. Sechko (Blr) [Q] 4-6 6-2 6-3, M. Mihailov (Est) [2] b. A. Vyshnevska (Ukr) 6-3 7-5, A. Celle (Ita) b. T.G. Tamirsi (Rou) [Q] 3-6 6-0 6-0, F. Janssen (Bel) [4] b. O. Rotteglia (Ita) [Q] 6-1 6-0, J. Reynolds (Fra) b. C. Mizzi (Ita) 6-4 6-1, I. Cretan (Rou) [Q] b. B. Barra (Ita) 7-6 6-1, L. Chetry Rodriguez (Esp) [Q] b. M. Matarrese (Ita) 6-1 6-1, M. Schweika (Ger) [5] b. A. Tserenova (Rus) [LL] 6-2 6-4, P. Piñera Celorio (Esp) [3] b. C.O. Castracani (Ita) 6-2 6-4, R. Wakana (Jpn) [7, SE] b. B. Francesconi (Ita) 6-1 6-1, D. Kokotuha (Rus) [Q] b. V. Semprini (Ita) [Wc] 6-4 7-5, N. Villa (Sui) b. C. Volante (Ita) [Wc] 6-1 6-1, J. Kymalainen Brekalo (Cro) [Q] b. G. Buccinotti (Ita) [Wc] 6-4 7-5.

