Città di Crema, il Sudamerica torna e fa festa. Per l’Italia, bene Ricci e Rizzetto

Mancavano da qualche tempo, i giovani tennisti sudamericani, al Trofeo Città di Crema Under 16. La pandemia, evidentemente, non ha aiutato ad affrontare viaggi così lunghi negli ultimi anni, ma in questo 2023 – con il covid che ha allentato la pressione – anche i ragazzi latino-americani si sono nuovamente buttati in questa avventura, colorando i campi di via del Fante e mostrando un tennis di tutto rispetto. Tanto che ben sei di loro, di quattro diverse nazionalità, sono approdati agli ottavi di finale. Nel torneo maschile, la giornata di martedì ha promosso il boliviano Santiago Lora (a segno sull’azzurro Zucchini Solimei), ma anche l’argentino Ian Vertberger (in due set sull’altro azzurro Satta) e il paraguaiano Nunez Vera (cinque game concessi a Pizzolante). Non è giunto il poker, solo perché il brasiliano Cunha Winheski de Lima è stato costretto a dare forfait per un problema fisico, prima ancora di entrare in campo contro Lorenzo Balducci, numero 5 del seeding al Tc Crema. Nessuno dei tre appare favorito per il titolo, ma chiunque abbia ambizioni di successo dovrà vedersela (anche) con loro, che quanto a carattere e voglia di lottare non sono secondi a nessuno. “Senza dubbio – spiega la direttrice del torneo Jessica Festari – la loro presenza è un valore aggiunto importante per la manifestazione”. Tra gli azzurri, bene il romagnolo Pietro Ricci, capace di rimontare un set al tedesco Cinar, dominando secondo e terzo parziale. Promossi inoltre Didoni e Pesce.

Anche tra le ragazze il Sudamerica va forte, con altre tre rappresentanti approdate al secondo turno. Alla boliviana Velasco, già promossa nella giornata di lunedì, si sono aggiunte anche la peruviana Micaela Moro Pleuss (numero 6 del draw) e l’argentina Agustina Grassi, vincitrici rispettivamente sulle italiane Mamini e Lazzini. Nessun problema per le prime due favorite del torneo in rosa, la polacca Oliwia Drozdz (95 del ranking di Tennis Europe) e la rumena Andreea Olariu. Per l’Italia, il riscatto è arrivato grazie a Greta Rizzetto, capace di lasciare soltanto tre game alla connazionale Beatrice Bruni. Numero 8 del seeding, la piemontese Rizzetto (vicecampionessa italiana di doppio under 15) sembra avere le carte in regola per ben figurare, in un settore di tabellone dove però è l’austriaca Anna Pircher a vantare la migliore classifica. Mercoledì al Tc Crema si giocano i match degli ottavi di finale, a partire dalle ore 9 e sempre con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile, 1° turno main draw: Lora (Bol) b. Zucchini Solimei (Ita) 6-4 7-6, Didoni (Ita) b. Verno (Ita) 7-6 3-2 ritiro, Vertberger (Arg) b. Satta (Ita) 6-4 6-3, Balducci (Ita) b. Cunha Winheski de Lima (Bra) wo, Nunez Vera (Par) b. Pizzolante (Ita) 6-3 6-2, Ricci (Ita) b. Cinar (Ger) 5-7 6-1 6-2, Pesce (Ita) b. Fucile (Ita) 4-6 6-2 6-0.

Singolare femminile, 1° turno main draw: Drozdz (Pol) b. Galietta 6-3 6-3, Pircher (Aut) b. Giua (Ita) 7-6 6-0, Rizzetto (Ita) b. Bruni (Ita) 6-2 6-1, Moro Pleuss (Per) b. Mamini (Ita) 6-1 6-4, Komada (Jpn) b. Cocomazzi (Ita) 6-0 6-1, Grassi (Arg) b. Lazzini (Ita) 6-3 6-0, Olariu (Rom) b. Kravchenko (Ita) 6-2 6-4.

