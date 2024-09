Da lunedì a Parma gli Europei under 16, con 147 atleti. In città anche Ivan Ljubicic

147 racchette da 39 paesi diversi, accumunate da un unico obiettivo: conquistare la 48esima edizione dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù. Per il secondo anno di fila la competizione di punta del calendario giovanile di Tennis Europe si gioca in Italia (sarà così fino al 2027, con l’organizzazione affidata alla Federazione Italiana Tennis e Padel), di nuovo a Parma e spalmata su quattro diversi club: Tennis Club President di Montechiarugolo (sede principale), Tennis Club Parma, Circolo del Castellazzo e Sporting Club Parma. Saranno sette giorni particolarmente intensi, da lunedì 23 settembre fino alle finali del 29, ma l’evento diretto da Mauricio Rosciano è stato inaugurato già domenica pomeriggio, con la cerimonia d’apertura. Sul Centrale del President hanno sfilato tutti gli atleti impegnati nella manifestazione e i relativi capitani delle selezioni nazionali, oltre a Gilberto Fantini (presidente del Comitato Regionale Fitp dell’Emilia-Romagna), i presidenti dei club coinvolti, il referee Riccardo De Biase, il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri e Csilla Suto, membro del board di Tennis Europe che ha dato il benvenuto ai tennisti. In seguito è stata la volta della Junior School, evento di formazione per gli atleti, quindi della cena ufficiale. Da lunedì, invece, la parola passerà ai 12 campi in terra battuta che ospiteranno gli incontri: da 77 partecipanti il tabellone di singolare maschile, da 70 il femminile. Subito in programma tutti i match di primo turno e buona parte delle sfide del secondo round, con impegnati quattro degli otto italiani al via, guidati dai capitani Nicola Fantone e Antonio Rubino.

Nel maschile, fra gli azzurri ci sono Francesco Pansecchi, unico fra le teste di serie – al n.15 – e fresco di scudetto ai campionati italiani under 15, Raffaele Ciurnelli, Mattia Cappellari e Antonio Marigliano. Dal secondo turno (martedì) Pansecchi e Cappellari, dal primo (lunedì) Marigliano e Ciurnelli, potenziale avversario al 2° turno dello svizzero Flynn Thomas, numero 1 del ranking under 16. Fra le ragazze, invece, le teste di serie italiane sono due: al n.7 Carla Giambelli, al n.9 Ilary Pistola. Entrambe partiranno dal 2° turno, come Fabiola Marino. Dal primo round, invece, Virginia Proietti che affronta lunedì la portoghese Agra Amorin, con in palio la sfida contro Charo Esquiva Banuls, spagnola numero uno del seeding. Nel ruolo di seconda favorita c’è invece la francese Daphnee Mpetshi Perricard, sorella minore del n.51 del mondo Giovanni.

In tema di cognomi noti non può sfuggire quello di Leonardo Ljubicic, figlio di Ivan, ex n.3 Atp. Anche perché ad accompagnarlo a Parma è stato proprio il padre, la cui presenza non è passata inosservata fra i giovani talenti che sognano di emularne la splendida carriera. “Invidio mio figlio – ha detto il croato – perché ho ricordi fantastici di questo periodo della mia vita. Ho giocato anche io gli Europei under 16: i ragazzi sono in fase di formazione, quindi riescono a godersi a pieno l’esperienza, senza pressioni. Hanno una vita intera di fronte, dunque il risultato conta ma non è tutto: bisogna anche divertirsi, la carriera di nessuno dei partecipanti dipenderà da questa settimana. Un torneo simile trasmette grande energia, e il fatto che si giochi in Italia conferma il grande impegno della Fitp nell’organizzazione di eventi. Non ci sono solo quelli più celebri che tutti conosciamo, ma anche tante altre manifestazioni che sono fra i segreti del grande successo del tennis italiano, perché facilitano il percorso di crescita dei ragazzi”. Lunedì si parte alle 9.30 in tutti i club: in programma 45 incontri di singolare e 25 dei tabelloni di doppio, che termineranno sabato.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2024 dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, con le immagini in diretta da 2 dei campi di gara del Tennis Club President. Il livescore da tutti i 12 campi è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito in tutte le quattro sedi di gioco.

