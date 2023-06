Il Torneo Avvenire si colora d’azzurro: Agnese Gentili sorprende la prima favorita

Secondo le previsioni doveva essere una giornata di pioggia torrenziale, alla 56ª edizione del Torneo Avvenire, ma per fortuna le indicazioni della vigilia hanno lasciato in eredità solo una piacevole temperatura primaverile, dopo i primi caldissimi giorni di gare in cui il termometro ha sfiorato i 30 gradi. C’era grande attesa, sui campi in terra dello storico Club Ambrosiano, per l’esordio delle 32 teste di serie, e in effetti si è assistito a un’evidente crescita della qualità del tennis offerto dalle migliori racchette Under 16 del Tennis Europe Junior Tour. E se la testa di serie n.1 del tabellone maschile, l’ungherese Kolos Kincses, classe 2007, se l’è vista brutta (ha vinto 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 14 minuti) a causa di un’ottima prestazione dell’azzurro Giovanni Conigliaro, la prima favorita del tabellone femminile, la lettone Adelina Lachinova, lascia Milano già all’esordio per via di una prova maiuscola della 16enne Agnese Gentili. Entrata in tabellone con una wild card, l’aretina che si allena al Tc Castiglionese, sotto 1-4 e 0-30 nel parziale decisivo, ha trovato nelle variazioni e in una migliore condizione atletica le chiavi per rimontare una partita che le stava sfuggendo di mano (6-1 2-6 7-5 il risultato finale). Sempre tra le ragazze, buona la prima per la milanese Carla Giambelli, la tennista con il ranking migliore tra le italiane al via (n.76). Scesa in campo molto tesa per un match da giocare praticamente in casa, e seguita a bordo campo da coach Duvier Medina del V-Team, la 15enne azzurra ha avuto ragione della connazionale Giulia Di Concetto per 6-3 4-6 6-1. Avanti tutta anche l’altra promessa tricolore (campionessa Under 14 lo scorso anno proprio battendo in finale la Giambelli) Ilary Pistola: vittoria netta per la marchigiana che si allena con il maestro Andrea Ramundo a Montemarciano, contro Beatrice Giorgetti, brava a superare le qualificazioni e il primo turno ma che nulla ha potuto contro una delle ragazze più interessanti del tennis giovanile tricolore, che le ha lasciato un solo gioco (6-1 6-0). Avanza inoltre la toscana Sveva Pieroni, che ha nettamente sconfitto (6-1 6-2) la testa di serie n.5, la cipriota Nina Andronicou. Successi infine per Ylenia Zocco, Viola Bedini e Nicole Molaro.

Tornando al torneo maschile, parte bene l’atteso Matteo Sciahbasi, nono favorito al via e n.38 del ranking di categoria. Fratello di Lorenzo, recente finalista nel doppio al Roland Garros juniores, da tre anni si allena a Foligno alla Tennis Training School con coach Alessio Torresi: nel derby contro Simone Massellani ha concesso un solo game. Solido con il diritto e dotato di un buon gioco al volo, curiosamente il classe 2007 di San Benedetto del Tronto ama ‘mixare’ le scarpe, usandone per una questione scaramantica due di diversi colori. Continua la corsa del lucky loser Matteo Gribaldo (battuto 6-4 6-4 il greco Andreas Messis), così come quella della wild card azzurra, con origini della Repubblica Dominicana, Samuel Jr Estevez, 15enne mantovano che si allena alla Vavassori Tennis Academy, che ha sconfitto il top 100 croato Frano Sucic dopo aver salvato due set point, per 6-4 7-6. Sorprendente prova, infine, della wild card Francesco Dresseno che, giocando un match ordinato, ha battuto con un periodico 6-3 il lettone Arturs Zagars, terza testa di serie e n.18 al mondo. Il 15enne di Noventa Vicentina (che si allena alla Horizon Tennis Home di uno dei coach italiani più vincenti, Max Sartori) quest’anno ha già centrato ad aprile una finale nel torneo croato di Rijeka e, nel terzo turno, troverà il kazako Daniel Tazabekov. Continua intanto anche il torneo riservato alla categoria Under 14, che ha vissuto l’exploit dell’azzurra Arianna Celle, capace di estromettere dal torneo la testa di serie n.1, la bielorussa Alisa Grinkevich, per 7-5 3-6 6-2. Mercoledì, a partire dalle ore 10, con l’entrata al club di via Feltre sempre gratuita, si giocheranno una parte dei match del 3° turno dell’evento Under 16 e le restanti sfide degli ottavi di finale tra gli Under 14 (con il tabellone femminile di scena per l’ultimo giorno sui campi dell’Aspria Harbour Club Milano).

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, secondo turno

N. Bilozertsev (Ukr) [2] b. J. Sykora (Cze) 6-2 6-2, S. Estevez (Ita) [Wc] b. F. Sucic (Cro) [16] 6-4 7-6(4), V. Cunha Winheski De Lima (Bra) b. R. Perez Socas (Esp) [15] 7-6(3) 6-2, M. Gribaldo (Ita) [LL] b. A. Messis (Gre) [10] 6-4 6-4, I.L. Vertberger (Arg) b. M. Cappellari (Ita) [14] 6-2 6-1, D. Tazabekov (Kaz) b. C.E. Tufekci (Tur) [13] 6-1 6-4, K. Kincses (Hun) [1] b. G. Conigliaro (Ita) 3-6 6-4 6-1, R. Duarte (Por) [Q] b. D. Dersonas (Ltu) [12] 6-4 6-3, J. Sadzik (Pol) [7] b. P. Vernò (Ita) 6-3 3-6 6-4, J. Smrcka (Ger) [6] b. A. Tognolini (Ita) [Q] 4-6 6-4 7-5, M. Mecarelli (Ita) b. D. Kisimov (Bul) [8] 4-6 6-3 7-6(2), M. Sciahbasi (Ita) [9, Wc] b. S. Massellani (Ita) [LL] 6-0 6-1, A.S. Nuñez Vera (Par) b. J. Morgado (Por) [4] 6-3 6-1, D. Vterkovskyi (Ukr) [5] b. S. Lora (Bol) 6-3 6-3, F. Dresseno (Ita) b. A. Zagars (Lat) [3] 6-3 6-3, V.A. Darderi (Ita) b. T. Behrmann (Aut) [11] 6-2 2-6 6-3.

Tabellone singolare femminile Under 16, secondo turno

A. Gentili (Ita) [Wc] b. A. Lachinova (Lat) [1] 6-1 2-6 7-5, I. Pistola (Ita) [14] b. B. Giorgetti (Ita) [Q] 6-1 6-0, M. Jankovic (Srb) [3] b. P. Rivoli (Bra) 6-1 6-1, S. Pieroni (Ita) b. N. Andronicou (Cyp) [5] 6-1 6-2, M. Thamm (Ger) b. M. Sidelnyk (Ukr) [15] 6-0 2-6 6-1, N.A. Molaro (Ita) [Wc] b. K. Cernousova (Lat) [8] 7-5 7-5, O. Derboyan (Rus) [Q] b. I. Benke Giosanu (Hun) [16] 6-3 6-2, P. Kuznietsova (Ukr) [4] b. A. Silvi (Ita) 6-4 6-2, L. Virc (Srb) [2] b. M. Matias (Por) [Q] 6-0 6-1, N. Labib (Rou) [9] b. L.K. Hornecka (Pol) 7-5 6-3, C. Giambelli (Ita) [7] b. G.S. Di Concetto (Ita) [Q] 6-3 4-6 6-1, L. Slamenikova (Cze) [6, Wc] b. E. Francese (Ita) 6-4 7-5, A. Shkutova (Rus) [Q] b. E. Panova (Cyp) [10] 6-2 6-1, V. Bedini (Ita) [11] b. A. Fiorillo (Ita) [Q] 6-3 6-1, Y. Zocco (Ita) b. J. Kolesarova (Svk) [12] 6-0 6-2, C. Vazquez Alcudia (Esp) [13] b. G. De Santis (Ita) 6-2 6-7(4) 6-2.

Tabellone singolare maschile Under 14, ottavi di finale

E.D. Mueller (Ger) [1] b. K. Maugliani (Ita) 6-0 6-2, T. Laukys (Usa) b. I. Gryaznov [8] (Rus) 6-0 6-2, R.A. Ionescu (Rou) [4] b. R. Pretolani (Ita) [Q] 6-1 6-0, O. Casas Mas (Esp) b. L. Rampinelli (Ita) [Q] 6-2 6-0.

Tabellone singolare femminile Under 14, ottavi di finale

Y. Komada (Jpn) [6, SE] b. G. Donati (Ita) 6-2 6-0, M. Mihailov (Est) [2] b. D. Kokotuha (Rus) [Q] 6-1 6-1, A. Celle (Ita) b. A. Grinkevich (Blr) [1] 7-5 3-6 6-2, R. Wakana (Jpn) [7, SE] b. L. Chetry Rodriguez (Esp) [Q] 6-2 5-7 6-1.

TORNEO AVVENIRE: STREAMING E LIVE SCORE

La piattaforma web di contenuti on-demand della FITP SuperTenniX trasmetterà in diretta i match in programma sul Campo Centrale da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Sulla app ufficiale di Tennis Europe il livescore dei main draw.

