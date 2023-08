L’Italia della Summer Cup batte anche la Spagna: è già agli spareggi con un giorno d’anticipo

3-0 senza cedere un set giovedì contro la Bosnia ed Erzegovina; 3-0 senza perdere un set venerdì contro la Spagna. E un posto allo spareggio qualificazione di domenica già in cassaforte. È lo splendido ruolino di marcia della nazionale italiana under 12 nella prima fase della Summer Cup by Dunlop, sui campi dello Spalto San Marco Tennis Club di Brescia. Le azzurrine capitanate da Alberto Tirelli hanno mostrato di nuovo un grande tennis e una grande unione all’interno del team, aspetto che nelle competizioni a squadre può fare la differenza. Ha avuto il suo peso anche nel duello contro le rivali spagnole, risolto già al termine dei singolari. A vincere il primo ci ha pensato la romana Benedetta Terzoli, che giovedì era stata impiegata solamente in doppio ma all’indomani ha dimostrato di essere una pedina importante anche per gli incontri individuali, superando per 6-4 6-1 Ainara Garcia Jimenez. Tempo di sistemare il campo e la palla è passata a Victoria Lanteri Monaco, chiamata – come già 24 ore prima – a chiudere i conti. Una responsabilità che la mancina della provincia di Imperia ha gestito di nuovo alla perfezione, tenendo sempre alla giusta distanza la rivale Paula Cortes Medrano, generosa negli scambi ma difficoltà a reggere il pressing della ligure col diritto. C’è stata battaglia fino al 3-3 del primo set, poi l’azzurra ha allungato e dopo esattamente 90 minuti di battaglia ha chiuso con il punteggio di 6-3 6-2, garantendo il successo all’Italia.

In seguito, le azzurre hanno vinto anche il doppio (6-3 6-4 per Severi e Lanteri Monaco contro Kova/Garcia Jimenez), garantendosi così la certezza di essere in campo domenica in uno dei due spareggi che mettono in palio i posti per la Final Eight della competizione, prevista a metà agosto ad Ajaccio. Il duello di sabato pomeriggio (dalle 14) contro il Portogallo, sconfitto anche dalla Bosnia ed Erzegovina e quindi già matematicamente fuori dalla corsa agli spareggi, servirà a decidere se l’Italia chiuderà prima oppure seconda. L’altra sfida pomeridiana fra Spagna e Bosnia sarà invece a tutti gli effetti uno spareggio: la vincente resta in corsa, la perdente saluta il sogno qualificazione. Nella stessa posizione dell’Italia si trovano, nel Gruppo A, le under 12 dell’Ungheria, a segno sia nella prima sia nella seconda giornata. Venerdì le ragazze di capitan Istvan Gulyas hanno superato per 2-1 la Polonia (con vittorie di Zita Sziklai e del doppio Nogradi/Sziklai), garantendosi un posto agli spareggi, e sabato mattina – dalle 8.45 – sfideranno il fanalino di coda Irlanda (battuta per 3-0 anche dalla Slovenia) per difendere il primo posto. Il duello fra Polonia e Slovenia deciderà invece l’altra squadra che domenica sarà in campo negli spareggi per approdare alla fase finale.

I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

GRUPPO A

Ungheria b. Polonia 2-1

Zita Sziklai (Ung) b. Wiktoria Szychowska (Pol) 7-5 7-5, Oliwia Kadzielska (Pol) b. Noemi Nogradi (Hun) 6-3 6-3, Nogradi/Sziklai (Hun) b. Kadzielska/Zielinska (Pol) 6-2 6-1.

Slovenia b. Irlanda 3-0

Hana Peterlin (Slo) b. Robyn Kennedy (Irl) 6-1 6-1, Brina Milovanovic Stamejcic (Slo) b. Scarlett Foley (Irl) 6-3 6-0, Markl/Milovanovic (Slo) b. Berdychowska/Kennedy (Irl) 7-5 6-0.

GRUPPO B

Italia b. Spagna 3-0

Benedetta Terzoli (Ita) b. Ainara Garcia Jimenez (Esp) 6-4 6-1, Victoria Lanteri Monaco (Ita) b. Paula Cortes Medrano (Esp) 6-3 6-2, Severi/Lanteri Monaco (Ita) b. Kova/Garcia Jimenez (Esp) 6-3 6-4.

Bosnia ed Erzegovina b. Portogallo 2-0 (in corso)

Laura Cuze (Bos) b. Ines Esteves (Por) 7-5 7-6, Eda-Lara Sacirovic (Bos) b. Noa Freitas (Por) 6-0 6-1. Da completare: Cuze/Sacirovic (Bos) vs Esteves/Marote (Por).

IL PROGRAMMA

Da giovedì 27 a sabato 29 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 8.45. Gruppo B: incontri a partire dalle 14. Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Polonia, Irlanda, Ungheria, Slovenia.

Gruppo B: Italia, Bosnia ed Erzegovina, Spagna, Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA TERZA GIORNATA

Gruppo A (ore 8.45): Polonia vs Slovenia, Ungheria vs Irlanda.

Gruppo B (ore 14.00): Italia vs Portogallo, Spagna vs Bosnia ed Erzegovina.

