Marino/Giambelli, è fatta: sono campionesse europee di doppio. Maschile agli spagnoli Chavez/Gonzalez

Sono trent’anni che un’italiana non vince i Campionati Europei under 16 by Lavoropiù nel singolare femminile, ed erano altrettanti che due nostre connazionali non si prendevano il titolo nel doppio. Un tabù sfatato a Parma da Carla Giambelli e da Fabiola Marino, capaci di completare col trionfo in coppia una settimana che difficilmente dimenticheranno. Perché la prima sarà in campo anche domenica nella finale del singolare, mentre la seconda è arrivata comunque fra le migliori quattro anche nel torneo individuale. E per entrambe c’è il trionfo nel doppio, al termine di una giornata super intensa terminata un paio di minuti dopo le 21, con la vittoria contro le rumene Maria Ilinca Burcescu e Giulia Safina Popa, coppia numero 1 del tabellone. Sul Centrale del Tennis Club President è finita 6-4 5-7 12/10, punteggio che ben racconta l’andamento di un confronto sempre in bilico. Per eleggere le vincitrici è stato necessario il match tie-break finale: l’hanno condotto a lungo le rumene, arrivate ad avere anche un match-point sul 9-8, ma nel momento più delicato è salita in cattedra la Giambelli. La milanese ha negato l’opportunità alle rivali servendo un ace, e poi ha traghettato la compagna al trionfo. Giambelli e Marino sono le seconde italiane a vincere gli Europei under 16 in 48 anni di storia: prima di loro solo Alice Canepa e Giulia Casoni nel 1994 in Austria. Le ultime finaliste, invece, erano state niente meno che Flavia Pennetta e Roberta Vinci, due future top-10 costrette nel ’98 ad accontentarsi del secondo posto.

Come la Giambelli, si è preso il titolo in doppio in attesa di tentare il bis in singolare anche lo spagnolo Tito Chavez, che ha trionfato nel torneo di coppia a fianco del connazionale Eudald Gonzalez. Battuti gli ucraini Kartavenko/Vterkovskyi in una finale dall’andamento simile a quella femminile, chiusa col punteggio di 6-2 3-6 10/7. A premiare le coppie finaliste Henrik Thorsøe Pedersen (presidente di Tennis Europe) e Roberto Vitale, vice presidente del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna della Federazione Italiana Tennis e Padel. Domenica a Parma il gran finale, con le sfide che assegneranno i titoli europei di singolare. Si parte alle 15 con il duello fra Carla Giambelli e la slovacca Depesova. A seguire la sfida maschile Alexandrescou-Chavez.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Le finali dell’edizione 2024 dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù saranno trasmesse sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP. Il livescore è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sul sito di Tennis Europe (e sulla relativa app), così come il livescore. L’ingresso è gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile. Semifinali: T. Chavez (Esp) b. K. Kosaner (Tur) 7-5 5-7 6-2, Y. Alexandrescou (Rou) b. T. Behrmann (Aut) 6-4 6-4.

Singolare femminile. Semifinali: C. Giambelli (Ita) b. T. Deng (Swe) 6-4 7-5, S. Depesova (Svk) b. F. Marino (Ita) 6-4 6-2.

Doppio maschile. Finale: Chavez/Gonzalez (Esp) b. Kartavenko/Vterkovskyi (Ukr) 6-2 3-6 10/7.

Doppio femminile. Finale: Giambelli/Marino (Ita) b. Burcescu/Popa (Rou) 6-4 5-7 12/10.

