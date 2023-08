Summer Cup: sfide Italia-Polonia e Ungheria-Spagna per definire le qualificate alla fase finale

Sarà la nazionale della Polonia, seconda classificata nel Gruppo A grazie a due vittorie e una sconfitta, l’avversaria dell’Italia nello spareggio qualificazione della Summer Cup by Dunlop. Domenica mattina a partire dalle 9, sui campi dello Spalto San Marco Tennis Club di Brescia, le due formazioni si contenderanno uno dei due posti in palio per la Final Eight dell’evento targato Tennis Europe, in programma ad Ajaccio (in Corsica) dal 10 al 13 agosto. È lì che si daranno appuntamento le migliori due di ciascuna delle quattro fasi di qualificazione, e da quando una di queste si gioca a Brescia (era il 2017) l’Italia è sempre riuscita a conquistare il girone finale. Le under 12 capitanate da Alberto Tirelli ci riprovano domenica, per completare una cavalcata sin qui perfetta che le ha viste vincere e convincere per tre giorni di fila. Dopo i successi contro Bosnia ed Erzegovina e Spagna, le azzurrine – già sicure del primo posto finale nel Gruppo B con 24 ore d’anticipo – non hanno dato scampo nemmeno al Portogallo, chiudendo i conti già al termine dei singolari. La ligure Viola Severi ha firmato l’1-0 superando con un doppio 6-2 Francisca Marote, mentre la romana Benedetta Terzoli ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2 6-1 contro Noa Freitas. La Polonia, invece, ha raggiunto le azzurre allo spareggio vincendo il match decisivo con la Slovenia. Ottima prova anche da parte delle polacche, che in mattinata hanno vinto tutti i tre incontri, senza cedere un set, scaldando i motori in vista del duello più importante della settimana.

L’altra sfida che domenica mattina metterà in palio un posto ad Ajaccio sarà invece fra Ungheria e Spagna. Le ungheresi sono state sin qui la nazionale più convincente insieme all’Italia, vincendo tre match su tre (anche se loro hanno lasciato un singolare, le azzurre nemmeno quello). Sabato le ragazzine di capitan Istvan Gulyas hanno battuto anche le connazionali dell’Irlanda, sconfitte per 3-0 grazie alle vittorie di Zita Sziklai, Noemi Nogradi e della coppia Nogradi/Csernus. La nazionale spagnola, invece, ha vinto il confronto decisivo contro la Bosnia ed Erzegovina: dopo le prime 2 giornate entrano entrambe a quota 1 punto (eredità di una vittoria e una sconfitta), quindi lo scontro diretto aveva il compito di decidere la formazione a restare in corsa per la qualificazione ad Ajaccio. I due singolari – il primo a senso unico, il secondo molto più aperto – hanno dato ragione alla Spagna, a segno grazie alle vittorie di Ainara Garcia Jimenez e Paula Cortes Medrano. Sempre domenica mattina, a Brescia sono in programma anche i due incontri per 5° e 7° posto: nel primo si affronteranno Slovenia e Bosnia ed Erzegovina, nel secondo Irlanda e Portogallo.

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

GRUPPO A

Ungheria b. Irlanda 3-0

Zita Sziklai (Hun) b. Robyn Kennedy (Irl) 6-1 6-4, Noemi Nogradi (Hun) b. Nel Berdychowska (Irl) 6-0 6-1, Nogradi/Csernus (Hun) b. Berdychowska/Foley (Irl) 6-2 3-6 10/4.

Polonia b. Slovenia 3-0

Wiktoria Szychowska (Pol) b. Hana Peterlin Pahor (Slo) 6-0 6-4, Oliwia Kadzielska (Pol) b. Brina Milovanovic Stamejcic (Slo) 6-2 6-3, Szychowska/Zielinska (Pol) b. Markl/Peterlin Pahor (Slo) 6-4 7-5.

Classifica finale: Ungheria 3, Polonia 2, Slovenia 1, Irlanda 0.

GRUPPO B

Italia b. Portogallo 2-0 (in corso)

Viola Severi (Ita) b. Francisca Marote (Por) 6-2 6-2, Benedetta Terzoli (Ita) b. Noa Freitas (Por) 6-2 6-1. Da completare: Terzoli/Lanteri Monaco (Ita) vs Esteves/Marote (Por).

Spagna b. Bosnia ed Erzegovina 2-0 (in corso)

Ainara Garcia Jimenez (Esp) b. Laura Cuze (Bos) 6-0 6-0, Paula Cortes Medrano (Esp) b. Eda-Lara Sacirovic (Bos) 6-3 2-6 6-1. Da completare: Cuze/Sacirovic (Bos) vs Garcia Jimenez/Cortes Medrano (Esp).

Classifica finale: Italia 3, Spagna 2, Bosnia ed Erzegovina 1, Portogallo 0.

IL PROGRAMMA

Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Tutte le sfide sono in programma a partire dalle ore 9.00, spalmate su quattro campi. Previsti tre incontri per ciascuna: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

