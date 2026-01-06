Tornei

Il calendario 2026 di Jannik Sinner aggiornato: tutti i tornei in programma di settimana in settimana

Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'

Il programma del 2026 di Jannik Sinner con il calendario dei tornei aggiornato di settimana in settimana fino al termine della stagione tennistica. L’attuale numero due del ranking mondiale è pronto a ripartire, con l’obiettivo di centrare altri successi e regalare ancora infinite emozioni ai suoi supporters. L’Australia rievoca bei ricordi e il lo Slam di Melbourne sarà anche quest’anno l’unico appuntamento ufficiale giocato Down Under, con un paio di esibizioni volte a testare la condizione nelle settimane precedenti.

Nei mesi successivi ci sarà l’occasione per mettere fieno in cascina, dato che fino a maggio non dovrà difendere punti a causa dello stop forzato dell’anno scorso. Dagli Stati Uniti al rosso europeo, per poi arrivare a Wimbledon. E via con il cemento nordamericano, poi l’Asia e infine l’indoor europeo che tante soddisfazioni ha dato in questi anni all’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. La rincorsa al numero uno è partita.

IL CALENDARIO 2026 DI JANNIK SINNER *

* (Aggiornato con gli eventi confermati e gli impegni obbligatori per regolamento ATP)

* (Soggetto a eventuali modifiche dovute a cambi di programmazione per scelte tecniche, infortuni ecc.)

GENNAIO

10 Gennaio
-Esibizione Hyunday Card Super Match vs. Carlos Alcaraz

16 Gennaio
-Esibizione Aus.Open Opening Week vs. Felix Auger-Aliassime

18 Gennaio – 1 Febbraio
-Australian Open (Hard)

FEBBRAIO

/

MARZO

4-14 Marzo
-ATP Masters 1000 Indian Wells (Hard)

18-29 Marzo
-ATP Masters 1000 Miami (Hard)

APRILE

5-12 Aprile
-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)

22 Aprile-3 Maggio
-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)

MAGGIO

6-17 Maggio
-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)

24 Maggio-7 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)

GIUGNO

29 Giugno-12 Luglio
-Wimbledon (Erba)

LUGLIO

/

AGOSTO

2-11 Agosto
-ATP Masters 1000 Montreal (Hard)

13-23 Agosto
-ATP Masters 1000 Cincinnati (Hard)

SETTEMBRE

31 Agosto-13 Settembre
-Us Open (Hard)

OTTOBRE

7-18 Ottobre
-ATP Masters 1000 Shanghai (Hard)

NOVEMBRE

2-8 Novembre
-ATP Masters 1000 Parigi (Indoor Hard)

15-22 Novembre
Ev. Nitto ATP Finals (Indoor Hard)

24-29 Novembre
Ev. Finals Coppa Davis (Indoor Hard)

 

