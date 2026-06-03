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A che ora si gioca Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos? Data e diretta tv semifinale Roland Garros 2026

Redazione
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Foto Giampiero Sposito/FITP
NITTO ATP FINALS 2025 Torino 09/11/2025 Inalpi Arena Andrea Vavassori e Simone Bolelli Foto Giampiero Sposito

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alla semifinale del Roland Garros 2026. La coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie del tabellone, ha eliminato Nouza/Oberleitner nel rispettivo quarto di finale nello Slam parigino. Gli azzurri si giocheranno un posto in finale con Granollers/Zeballos .

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A CHE ORA GIOCANO BOLELLI E VAVASSORI

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos andrà in scena giovedì 4 giugno nel secondo match dalle 12.00 sul Suzanne-Lenglen. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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