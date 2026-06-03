Quando gioca Arnaldi in semifinale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Matteo Arnaldi avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista sanremese ha eliminato nel derby Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che si giocherà un posto nell’ultimo atto del torneo con Flavio Cobolli.
ORARIO E DOVE VEDERE ARNALDI
La sfida tra Arnaldi e Cobolli andrà in scena venerdì 5 giugno sul Philippe-Chatrier molto probabilmente in sessione serale (intorno alle ore 19.00). Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.