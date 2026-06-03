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Quando gioca Arnaldi in semifinale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026
Matteo Arnaldi - Foto Pawel Andrachiewicz/ipa-agency.net

Matteo Arnaldi avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista sanremese ha eliminato nel derby Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che si giocherà un posto nell’ultimo atto del torneo con Flavio Cobolli.

ORARIO E DOVE VEDERE ARNALDI

La sfida tra Arnaldi e Cobolli andrà in scena venerdì 5 giugno sul Philippe-Chatrier molto probabilmente in sessione serale (intorno alle ore 19.00). Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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