Heat rule US Open 2026: come funziona la regola sul caldo, pause e sospensioni

Lo US Open 2026, in programma dal 31 agosto al 13 settembre, chiuderà la stagione del Grande Slam e avrà una Heat Rule per tutelare giocatori e giocatrici dal caldo. Si chiamerà “Extreme Weather Policy” e prevederà misurazioni ogni mezz’ora a partire da circa trenta minuti prima dell’inizio del programma, oppure a discrezione del Tournament Referee.

Heat Rule

Tali misurazioni non riguarderanno soltanto la temperatura, ma faranno riferimento al Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) – indice che misura lo stress termico combinando temperatura, umidità, irraggiamento solare e ventilazione -. La soglia limite sarà quella dei 30.1 gradi Celsius riferiti all’indice WBGT. Se tale soglia verrà superata prima o durante la partita, saranno previsti 10 minuti di pausa a condizione che almeno un giocatore lo richieda. Per il femminile l’interruzione avverrebbe tra secondo e terzo set, per il maschile tra terzo e quarto; in entrambi i tabelloni, se i giocatori dovessero rifiutare la pausa, questa non si effettuerà. Salvo specifica decisione del Tournament Referee, la regola non si applicherà a: qualificazioni maschili, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto.

Inoltre, non sarà prevista la pausa nel caso in cui il gioco riprenda a seguito di sospensione per qualsivoglia motivo (ad esempio per pioggia), purché si fossero conclusi almeno uno (femminile) o due set (maschile), a meno che non sia l’arbitro a decidere altrimenti. In caso di dispute, dubbi o problemi di interpretazione della Heat Rule, la decisione finale sarà quella del Tournament Referee. Questi avrà un’ulteriore responsabilità: sospendere il gioco in caso di fulmini e farlo riprendere quando vi siano le condizioni.

Chiusura del tetto

I due campi provvisti di tetto sono l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium, la procedura di chiusura richiederà circa sette minuti e verrà stabilita dal Tournament Referee. Quando decisa, la chiusura si applicherà ad entrambi i campi. Il tetto potrà essere chiuso per maltempo, previsioni di maltempo o caldo estremo.

Inoltre, nel caso in cui si superino i 30.1 gradi WBGT di cui alla Heat Rule, il tetto potrà essere parzialmente chiuso per fare ombra e raffreddare il campo. Sull’Arthur Ashe, il tetto potrà essere chiuso anche per ottimizzare la visibilità di pubblico, telespettatori e soprattutto giocatori, evitando che lo stacco tra luce ed ombra possa infastidirli. L’obiettivo sarà quello di spostare la linea d’ombra interamente al di fuori del campo.

Illuminazione e ordine di gioco

Generalmente, in caso di chiusura del tetto, il match si concluderà in condizioni indoor, fatta salva specifica decisione del Tournament Refere che potrà decidere per la riapertura. Il Tournament Referee stabilirà anche se e quando accendere le luci, poiché il sistema di illuminazione opera in maniera indipendente dalla chiusura del tetto. Infine, lo US Open si riserva di modificare l’ordine di gioco dell’Arthur Ashe e del Louis Armstrong, così come quello di modificare il protocollo di chiusura del tetto in relazione alle condizioni meteo.